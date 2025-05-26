Если вы никогда не пробовали чесночный суп, то исправить это упущение определенно стоит...
Если вы никогда не пробовали чесночный суп, то исправить это упущение определенно стоит – чеснок для нас продукт вполне привычный, а такое блюдо, вне всяких сомнений, достойно внимания даже самых взыскательных гурманов.
Ингредиенты:
Очистить головки чеснока от верхней шелухи, при этом на дольки чеснок разбирать не нужно. Оторвать кусок фольги, положить чеснок в центр и полить малым количеством оливкового масла.
Завернуть каждую головку так, чтобы чеснока не было видно, и отправить во включенную заранее на 180 градусов духовку на полчаса.
Готовый печеный чеснок извлечь из духовки, снять фольгу и остудить.
Срезать ножом верхушки долек чеснока и выдавить печеную мякоть в отдельную посуду.
Картофель почистить и нашинковать среднего размера брусочками.
Лук очистить, нарезать широкими полукольцами.
В сотейник влить немного оливкового и все взятое сливочное масло, нагреть и обжарить лук. Когда он станет прозрачным прибавить картофель, помешать и влить нагретый бульон.
Содержимое сотейника довести до кипения и варить до мягкости картофеля.
На этом этапе прибавить все необходимые специи, включая соль и перец.
Добавить мякоть чеснока и молоко, перемешать. Превратить суп в пюре и еще раз закипятить. Убавить огонь, дать слегка остыть и влить сливки. Прогреть, не доводя до кипения, и подавать с чесночными сухариками-гренками.
Крем-суп вкусен как в горячем, так и в охлажденном виде.
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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