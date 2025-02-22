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Шафрановое бурфи с орехами

Источник: mondaydelights.ru 22 февраля 2025 6070
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Нежная сладость! Рецепт древний, как сама история Индии

Шафрановое бурфи с орехами

Нежная индийская сладость бурфи

Эта нежная индийская сладость – не что иное как молочная помадка. Рецепт древний, как сама история Индии, а название, как считают, произошло от персидского слова «barf», что значит «снег». Бурфи готовят из свежего молока, уваривая его с сахаром до консистенции густой пасты. Вы можете добавить в бурфи орехи или семена, кокосовую стружку, какао, пряности (кардамон, ваниль, шафран) и другие ароматизаторы (например, розовую воду). Что бы вы ни выбрали, вкус свежего бурфи стоит того, чтобы попробовать приготовить его у себя на кухне. 

Ингредиенты:

  • молоко цельное - 2 л
  • рыльца шафрана - 1 щепотка
  • сахар-песок - 150 г
  • сливочное масло - 3 ст. л.
  • фундук - 150 г

Шафрановое бурфи с орехами

Приготовление:

1. Шафран завариваем в 1 стакане кипящего молотка. Накрываем и оставляем настаиваться полчаса. После извлекаем шафрановые нити, выливаем стакан шафранового молока в толстостенную кастрюлю, туда же вливаем остальное молоко и, помешивая деревянной ложкой, доводим до кипения.

2. Уменьшаем огонь, чтобы молоко кипело, но неубегало. Молоко будет увариваться и густеть, этот процесс займет не меньше часа. Наша задача – периодически молоко размешивать, чтобы оно не пригорало. Когда молоко превратится в густую пасту, добавляем сахар и сливочное масло (2 ст. л.). Продолжаем варить, часто перемешивая, пока у нас в кастрюле не окажется совсем густая масса, которая хорошо отстает от стенок кастрюли и скатывается в шар.

3. Смешиваем полученную пасту с цельными ядрами фундука, обжаренными насухой сковороде. Выкладываем бурфи на смазанный маслом (1 ст. л.) противень слоем примерно в 2-2,5 см толщиной. Стараемся, чтобы орехи были равномерно распределены по всей массе. Когда бурфи затвердеет (можно поставить его в холодильник), нарезаем его на квадратные кусочки – и наслаждаемся.   Готовьте с любовью! econet

Автор: Настя Понедельник

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Источник: https://econet.ru/

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