Морковный хумус – кладезь белков, витаминов, аминокислот и минералов.
Морковный хумус – кладезь белков, витаминов, аминокислот и минералов. Вместо традиционных чипсов начос, предлагаем макать в него полезные крекеры из киноа. Кстати, такую закуску можно с легкостью взять с собой на работу или прогулку!
Ингредиенты:
Для хумуса:
Для крекеров:
Приготовление:
1. Очищенную морковь нарежьте дольками, выложите на противень, полейте небольшим количеством оливкового масла и запеките в духовке при 200°C до готовности.
2. Промойте киноа, переложите в небольшую кастрюлю и залейте водой (½ чашки) и доведите до кипения. Убавьте огонь до среднего и варите около 12 минут. Слейте оставшуюся воду (если она не вся впиталась).
3. Разогрейте духовку до 180°C, застелите противень пергаментом и смажьте его оливковым маслом (при необходимости).
4. Смешайте в миске муку, соль, тмин и охлажденную киноа. Добавьте около 6 ст.л. холодной воды (при использовании муки из нута вам может понадобиться больше) и хорошо перемешайте.
5. Распределите тесто тонким слоем равномерно по пергаменту, формируя его полосками. Пергамент должен практически просвечиваться через тесто.
6. Запекайте 15 минут, затем переверните полоски и запекайте еще около 10-15 минут до золотистого цвета.
7. Для хумуса взбейте в блендере нут с морковью, тахини, лимонным соком, чесноком, чили и солью. Постепенно введите холодную воду. Взбивайте до получения гладкой консистенции.
8. Подавайте с остывшими крекерами. Готовьте с любовью! econet
Автор: Екатерина Романова
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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