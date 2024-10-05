В рецепте этих оладий преобладает необычное сочетание гречки и кардамона.

В рецепте этих оладий преобладает необычное, но очень любимое мной сочетание гречки и кардамона. Помним, что гречневая мука богата растительным белком и витаминами группы В. Кедровая мука, которая не менее полезна, придает оладьям ореховую нотку и аромат. Если вы любите гречку и кедровые орешки, то эти оладьи вам наверняка придутся по вкусу.

Оладьи с ореховой ноткой

Ингредиенты:

1 чашка гречневой муки

1/2 чашки кедровой муки (или миндальной)

2 белка

1 чашка миндального молока

1 ч. л. пекарского порошка

1 ч. л. ванильного экстракта

2 ч. л. молотой корицы

1/2 ч. л. соли

1/2 ч. л. молотого кардамона

2 ст. л. кленового сиропа (агавы или мёда)

Приготовление:

1. В небольшой миске смешать сухие ингредиенты.

2. В другой емкости взбить миксером на средней скорости белки до мягких пиков, добавить сухую смесь и молоко, хорошо перемешать.

3. Выпекать на раскаленной сковороде с капелькой масла по 1–2 минуты с обеих сторон. Готовьте с любовью! econet

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