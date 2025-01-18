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Ризотто с имбирем и тыквой

Источник: Econet 18 января 2025 6670
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Обычный отварной рис может нам наскучить. Попробуем альтернативные рецепты с разными вкусовыми...

Ризотто с имбирем и тыквой

Обычный отварной рис может наскучить. Попробуем альтернативные рецепты с разными вкусовыми и ароматическими добавками. Это - один из таких вариантов.

Нескучный рецепт из риса 

Ингредиенты:

  • 2 куска тыквы без семян;
  • 230 г соцветий цветной капусты;
  • 400 г овощей (капуста или шпинат);
  • 400 г вареной киноа или коричневого риса;
  • 400 г вареных  бобов;
  • 230 г вымоченных морских водорослей;
  • свежие листья кориандра (для гарнира);
  • кусок имбиря размером 2,5 см;
  • 1 головка чеснока;
  • 60 г белой пасты мисо;
  • сок одного лимона;
  • 50 мл оливкового масла;
  • 1 чайная ложка натурального меда, если требуется более сладкий вкус.

Ризотто с имбирем и тыквой

Приготовление:

1. Положите тыкву в пароварку или кастрюлю с решеткой, располагающейся над кипящей водой, и варите 3 минуты.

2. Положите в пароварку остальные овощи и варите их около 3 минут.

3. Разложите на тарелке бобы, рис или киноа, овощи и куски тыквы, направленные в четыре стороны.

4. Сверху положите водоросли и свежие листья кинзы для цвета.

5. Для того чтобы приготовить гарнир, смешайте в кухонном комбайне имбирь, чеснок, мисо, лимонный сок, оливковое масло и мед, или агаву, если вы ее используете. При желании для достижения более жидкой консистенции можно добавить немного воды.6. Положите гарнир сбоку на тарелку.

Водоросли, мисо и киноа можно найти в азиатском отделе супер­маркета, на азиатском рынке или в магазине

здорового питания.

Готовьте с любовью!econet

Из книги Юнгер А. Clean. Революционная диета омоложения

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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рис имбирь киноа овощи специи гарнир еда и рецепты

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