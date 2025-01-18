Обычный отварной рис может нам наскучить. Попробуем альтернативные рецепты с разными вкусовыми...

Обычный отварной рис может наскучить. Попробуем альтернативные рецепты с разными вкусовыми и ароматическими добавками. Это - один из таких вариантов.

Нескучный рецепт из риса

Ингредиенты:

2 куска тыквы без семян;

230 г соцветий цветной капусты;

400 г овощей (капуста или шпинат);

400 г вареной киноа или коричневого риса;

400 г вареных бобов;

230 г вымоченных морских водорослей;

свежие листья кориандра (для гарнира);

кусок имбиря размером 2,5 см;

1 головка чеснока;

60 г белой пасты мисо;

сок одного лимона;

50 мл оливкового масла;

1 чайная ложка натурального меда, если требуется более сладкий вкус.

Приготовление:

1. Положите тыкву в пароварку или кастрюлю с решеткой, располагающейся над кипящей водой, и варите 3 минуты.

2. Положите в пароварку остальные овощи и варите их около 3 минут.

3. Разложите на тарелке бобы, рис или киноа, овощи и куски тыквы, направленные в четыре стороны.

4. Сверху положите водоросли и свежие листья кинзы для цвета.

5. Для того чтобы приготовить гарнир, смешайте в кухонном комбайне имбирь, чеснок, мисо, лимонный сок, оливковое масло и мед, или агаву, если вы ее используете. При желании для достижения более жидкой консистенции можно добавить немного воды.6. Положите гарнир сбоку на тарелку.



Водоросли, мисо и киноа можно найти в азиатском отделе супер­маркета, на азиатском рынке или в магазине

здорового питания.

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Из книги Юнгер А. Clean. Революционная диета омоложения

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