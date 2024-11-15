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Салат таббулех с хумусом
Хумус
Ингредиенты:
Положите компоненты в кухонный комбайн и обрабатывайте в течении 2 минут. Добавьте 50 мл воды или больше, если нужно. Приправьте красным острым перцем по вкусу. Выложите на тарелку и сверху положите паприку.
Ингредиенты:
Можете использовать только часть ингредиентов, которые есть в вашем холодильнике. Смешайте все продукты в миске и дайте салату отстояться в течение 20 минут, после чего добавьте приправы.
Ингредиенты:
Смешайте все компоненты в миске и промаринуйте.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Положите чечевицу в кастрюлю, залейте 600 мл воды, накройте кастрюлю крышкой и кипятите в течение 30 минут.
2. Когда чечевица станет мягкой, снимите кастрюлю с огня и слейте воду.
3. Дайте чечевице остыть.
4. Чтобы приготовить соус, смешайте тмин, куркуму, имбирь, чеснок, сок лайма, оливковое масло и морскую соль в стеклянном кувшине с крышкой и энергично встряхните его. Или же положите компоненты, за исключением ананаса, в кухонный комбайн и обрабатывайте до тех пор, пока смесь не приобретет пастообразную консистенцию. Ананас добавляйте в последнюю очередь, чтобы соус стал комковатым.
5. Выложите чечевицу и все овощи, за исключением зелени, в миску.
6. Добавьте соус, хорошо перемешайте и дайте блюду выстояться в течение 5 минут, чтобы смешались ароматы.
7. Сверху положите зелень.
В этом рецепте необязательно использовать все ингредиенты, вы можете добавлять в блюдо только те, которые у вас уже есть или которые вам нравятся, тогда для расчета порции просто сложите общее количество ингредиентов.
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© Юнгер А., из книги «Clean. Революционная диета омоложения»
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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