Очевидно, что родители, чья любовь чрезмерна, созависимы. Их энергия сосредоточена на жизни и заботах детей вплоть до полного игнорирования всего остального

Дети и родители

Созависимость в детско-родительских отношениях (из книги Л. Эшнер, М. Майерсон)

В 70-х годах в литературе по алкогольной и наркотической зависимости появился термин "созависимые", введённый для обозначения людей, в чьей жизни появились проблемы из-за слишком сильной эмоциональной связи с членами их семей, злоупотреблявшими наркотиками и алкоголем.

В своей книге "Уже не созависимы" Мелоди Битти расширила употребление этого слова, включив в поле его значений людей, которые позволили поведению другого человека влиять на себя и при этом одержимы идеей управлять его жизнью.

Бесспорно, на всех влияет поведение других, особенно тех, кого мы любим. Но "созависимые" – это те, кто не просто стремится проявить любящую заботу и горячее желание помочь. Они позволяют поведению и проблемам другого стать своей навязчивой идеей. Их жизнью управляет потребность решать эти проблемы.

Давайте посмотрим на то, что Битти и другие исследователи определяют как симптомы созависимости. Итак, "созависимые":

предугадывают потребности окружающих;

чувствуют себя в безопасности, только когда дают;

ощущают ответственность за мысли, поступки, нужды и судьбы других;

ощущают вину и тревогу, когда у любимого ими человека возникают проблемы;

ощущают потребность искать решение проблем любимого человека;

редко имеют собственные интересы, но погружаются в интересы любимого человека;

ставят свои потребности на последнее место;

бросают всё, чтобы помчаться на помощь;

сердятся и расстраиваются, когда их помощь и подсказки не решают проблемы;

делают за других то, что те способны делать сами;

переживают страдания других сильнее, чем сами страждущие;

не слишком заботятся о своём досуге и знакомствах, что бы оставалось больше времени для тех, кого они любят;

отрицают горькую правду о своих любимых, даже если она очевидна.

Специалисты в области психического здоровья постепенно обнаруживают, что созависимость создаётся не только в тех взаимоотношениях, где люди имеют дело с проблемами алкоголизма или наркомании. Родители, чья любовь чрезмерна, являют многие характерные черты созависимости.

Обратите внимание на сходство. Родители, чья любовь чрезмерна:

предугадывают потребности детей;

чувствуют себя больше всего в безопасности, когда дают своим детям;

ощущают ответственность за мысли, поступки, нужды и судьбы своих детей;

ощущают вину и тревогу, когда у детей возникают проблемы;

ощущают потребность искать решение проблем своих детей;

редко имеют собственные интересы, но погружаются в интересы детей;

ставят свои потребности на последнее место;

бросают всё, чтобы помчаться на выручку своим детям;

сердятся и расстраиваются, когда их помощь и подсказки не решают проблем их детей;

делают за детей то, что те способны сделать сами;

чувствуют страдания детей сильнее, чем сами дети;

не слишком заботятся о своём досуге и знакомствах, однако глубоко входят в социальную, интимную и семейную жизнь детей;

отрицают горькую правду о своих детях, даже если она видна всем.

Очевидно, что родители, чья любовь чрезмерна, созависимы. Их энергия сосредоточена на жизни и заботах детей вплоть до полного игнорирования всего остального. Их вовлечённость в проблемы детей интенсивна и болезненна. Из-за детей они могут по-настоящему впасть в депрессию, стать замкнутыми и даже заболеть.

Воспитание в детях способности развивать в себе самостоятельность и умение полагаться на себя – важная родительская функция. У созависимых же родителей дети слишком часто вырастают беспомощными, неспособными мобилизовать средства для решения своих проблем.

Нам надо научиться лучше отличать мелкие проблемы от серьезных, действительно требующих нашего участия. Надо понять, что многие проблемы со временем решаются сами собой. Надо верить, что наши дети сами решат свои проблемы, если мы постоим в сторонке и позволим событиям идти своим чередом, а наше вмешательство на самом деле лишь усугубляет положение. Может быть, они решат их не сразу или не по-нашему, но они научаться полагаться на самих себя только в том случае, если мы позволим им взять ответственность на себя.

И самое главное, мы должны принять как факт, что некоторые из этих проблем могут быть следствием того, чего мы изменить не можем. Наше умение признать ограниченные возможности детей без сосания под ложечкой, без сердцебиения и без навязчивого стремления изменить то, чего изменить нельзя, – жизненно важно и для их, и для нашего благополучия.опубликовано econet

© Л. Эшнер, М. Майерсон "Когда родители любят слишком сильно"

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