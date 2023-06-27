19 важных истин для 30-летних от умудренной опытом женщины

50 - это возможность безжалостно проанализировать свою жизнь. Можно назвать это переломным моментом: пелена падает с глаз, и вы наконец-то четко видите, что действительно важно в этой жизни.

Вы знаете, с женщиной, когда ей исполняется 50, происходит нечто необычное. Можно назвать это переломным моментом: пелена падает с глаз, и вы наконец-то четко видите, что действительно важно в этой жизни. Появляется понимание того, что вы на этой грешной земле уже полвека. Времени почти не осталось! Вас охватывает ощущение полнейшей свободы, как будто вы только что достигли совершеннолетия.

50 - это возможность безжалостно проанализировать свою жизнь. Где вы преуспели, а где вы провалились? Что вы хотите изменить в своей жизни сейчас, чтобы интересно провести время, которое вам отмерено?

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Оглядываясь назад на мое 20-летие, 30-летие и 40-летие, я жалею, что не было мудрой и взрослой женщины, которая бы предложила мне дорожную карту по созданию жизни, полной радости, смысла и творчества.

Признаюсь, такая карта сэкономила бы мне кучу времени, я бы перестала переживать по мелочам.

Итак, 19 основных истин, которыми я хочу поделиться с женщинами, которые еще молоды и полны энергии:

Вы должны стать для себя главным приоритетом. Во-первых, для собственного благополучия. Во-вторых, у вас появится гораздо больше энергии для помощи другим людям. Женщина бессознательно берет на себя роль опекуна, что часто негативно сказывается на ее состоянии. Запомните, что занятия собой - это не эгоизм.

Это необходимость, если вы хотите вести богатую и плодотворную жизнь.

Занимайтесь спортом! Здоровый образ жизни - это действительно важно. Большинство из нас до сих пор постоянно подвергает себя стрессу.

Статистика говорит, что 95% заболеваний связаны со стрессами. Нагрузки, питание, отсутствие вредных привычек - все это основа здорового образа жизни. Когда вы будете придерживаться основных рекомендаций, то поразитесь, насколько продуктивнее, позитивнее и здоровее станет ваша жизнь. Вы будете чувствовать себя в разы лучше.

Окружите себя друзьями и близкими, которые поддерживают и любят вас. Сколько раз за свою жизнь вы были вынуждены выслушивать поток ненужных отрицательных откровений от подруги или коллеги?

Осуждение, сплетни, энергетический вампиризм - все это негативно сказывается на вашей жизни. Уберите “токсичные” отношения.

Любой, кто не любит и осуждает вас, должен быть на приличном расстоянии, а лучше с ним и вообще перестать общаться. 5 ваших самых близких друзей - это зеркало того, что вы действительно думаете о себе. Убедитесь, что друзья разделяют ваши ценности.

Научитесь говорить "нет". Это трудно, я знаю. Многие женщины взваливают на себя дополнительные задачи на работе, помогают со школьными проектами своих детей, берут на себя ответственность в отношениях с супругом и решают проблемы своих друзей. Потребуется попрактиковаться в том, чтобы автоматически не говорить “да”. Но после нескольких первых раз, вы научитесь говорить “нет” уверенно и смело. Вы удивитесь, как это сильно освободит ваш график. Вы получите жизненную энергию на те дела, которыми вы действительно хотите заниматься.

Уберите “я должен” из своего лексикона. Как только вы хотите сказать предложение, начинающейся с этой фразы - остановитесь и задайте себе вопрос “почему”. Люди, которые постоянно говорят о своих планах и желаниях, редко чувствуют себя удовлетворенными и спокойными. Замените “я должен” на “я хотела бы”, “я выбираю”. Уверена, результат вас удивит!

Нейтрализуйте негатив. Постарайтесь вместо постоянных негативных мыслей думать о хорошем. Женщины тратят так много сил на самоунижение: “Достаточно ли я умна? Как на мне ужасно сидит это платье! Пора похудеть!”. Как только вы слышите внутреннего критика, говорите ему: “Все со мной в порядке. Я художник своей жизни!”. Это может звучать сомнительно, но я с уверенностью могу сказать, что эта простая фраза действительно может помочь - сотни девушек сообщали о поразительных результатах такой установки. С их плеч как будто упал тяжелый груз.

Любите и принимайте себя. Вы еще, возможно, не верите в это, но вы красивая. Правда! Начинайте каждое утро с фразы: “Я люблю себя. Доброе утро!”. Прозвучит банально, но чем больше вы это делаете, то тем больше вы начинаете ценить себя. Вы будете удивлены результатами этого простого упражнения уже через пару недель.

Практикуйте благодарность.

Это занимает буквально 5 минут каждый день. Сядьте утром с ноутбуком и быстро накидайте список того, за что вы благодарны этому миру. Все, что приходит в голову. Чтобы получить отдачу от упражнения, позвольте себе действительно испытать чувство благодарности. Например, если вы выпили чашечку ароматного свежего кофе, то почувствуйте благодарность человеку, который его сварил.

Займитесь самосознанием.

Познакомьтесь сами с собой: какое у вас настроение, какие мотивы ваших действие, какие сокровенные желания у вас есть? Если вы хотите жить полноценной и плодотворной жизнью, то нужно постоянно задавать себе вопросы. Проверяйте, какие эмоции вы испытываете. Если это негатив, то выясните, почему он возникает и как это исправить. Кроме того, не забывайте выделять время на удовольствие, радость и творчество. Этот положительный опыт отразится на вашей жизни наилучшим образом.

Возьмите ответственность за жизнь на себя.

Не обвиняйте внешние обстоятельства и других людей. Это лишь порождает еще больший гнев и разочарование. Когда все идет не очень-то гладко, скажите себе: “Я несу ответственность за свою собственную жизнь. Я сам выбираю, что и как сделать”.

Верьте в свои собственные способности.

Когда вы поверите, что у вас есть силы и способности, чтобы создать жизнь, о которой вы мечтаете, вы будете удивлены быстрыми изменениями. Вы поймете, что обладаете неограниченной властью, которая будет вдохновлять вас на изменения. Выход есть практически всегда и вы в этом убедитесь.

Перестаньте беспокоиться, что думают другие люди о вас. Девочек учат с самого детства, что им нужно мнение и одобрение со стороны. Если вы тоже в этом нуждаетесь, то сейчас самое время это изменить. Тратить силы на чужое мнение - это очень глупо. Такое занятие не только истощает вашу энергию, но и скрывает лучшую часть вас самих. Когда вы ловите себя на собственной неуверенности, то вспомните, что самое главное - это вы сами, а не мнение окружающих.

Учитесь лучше слушать других. Вы всегда узнаете что-то новенькое, если будете больше слушать, а не говорить. Это может быть разговор со старой подругой, незнакомцем, членом семьи или партнером по бизнесу. Научитесь искусству слушать и задавать обдуманные вопросы. Став прекрасным слушателем, вы сможете установить более близкие и глубокие связи с окружающими людьми. Вас ждут интереснейшие разговоры, а мозг будет в тонусе.

Не забывайте удивляться и быть новичком. Мы живем в культуре, которая уделяет первостепенное внимание компетентности и производительности. Хотите жить богатой, творческой и веселой жизнью? Тогда занимайтесь чем-нибудь новеньким. Даже там, где у вас есть опыт, всегда можно научиться чему-нибудь новенькому. Отпустите свой перфекционизм, чтобы стать экспертом в чем-то новом. Это откроет для вас много возможностей.

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Практикуйте прощение. Многие из нас живут с глубокой обидой и болью внутри. Даже если перед нами уже сотню раз извинились. Не критикуйте других, не отпускайте гневные комментарии в их адрес. Даже мысленно. То, что вы чувствуете по отношению к другим, является отражением вас самих. Скажите себе “отпусти” и вы будете удивлены, как быстро ваше чувство гнева рассеется. Когда все внутренние обиды уйдут, то вы испытаете прилив положительной энергии. В вашу жизнь придет облегчение и сострадание.

Развивайте свой творческий потенциал. Наша культура предполагает, что только очень маленький процент женщин может заниматься творчеством. Не правда! Вы родились с креативов в крови: это ваше право по рождению. Найдите способы, чтобы реализовать свой творческий потенциал. Вы, например, можете заняться садоводством и вязанием.

Проводите время на природе. Природа является одним из самых хороших способов снять стресс, очистить ум от беспорядка. Прогулки в лесу или рядом с озером подтолкнут вас к творчеству. Вы испытаете чувство благополучия и спокойствия. Даже если у вас есть всего 20 минут в день, чтобы погулять, то вы все равно почувствуете природное волшебство. Ваша жизнь изменится в лучшую сторону.

Создавайте жизнь Вашей мечты. Даже если вы не уверены в себе и ваш опыт не так удачен. Истина такова: верьте в себя и действуйте! Вы найдете способ создать необыкновенную жизнь. Не позволяйте никому говорить вам иначе.

Не воспринимайте себя слишком серьезно. Жизнь - это парадокс. С одной стороны, вести осмысленную жизнь-серьезное дело; с другой стороны, не очень. Веселитесь, смейтесь, будьте игривыми. Это поможет вам развить легкие отношения с другими людьми. После того, как вы хорошо посмеетесь, то ваш день будет удачным. опубликовано econet

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