Если ты что-то делаешь в жизни, то не потому, что оно так совпало, а потому, что ты сам в это ввязался. Значит, у тебя есть в этом необходимость.

“…Болевое у любви личное, усладительное принадлежит всем. Боль называется – ты, усладительное – безымянное (стихия Эроса). Поэтому “хорошо” нам может быть со всяким, боли мы хотим только от одного…”. Марина Цветаева

Держать баланс – вот это задача

Поэт творить без боли, пожалуй, не может, страдание и восторг для него – само вдохновение. Слова “гармония” и “хорошо” плохо рифмуются. Читать и слушать это бывает интересно, но жить на пике эмоций крайне утомительно.

С годами понимаешь, что жизнь не линейна и частенько подбрасывает обстоятельства “с вызовом”. Но нам, как правило, не хватает мудрости быть в этих обстоятельствах спокойными наблюдателями, привычно мы становимся несдержанными неврастениками и создаем волну там, где она изначально не предполагалась.

Осознавая жизнь глубже, ты постигаешь, что можно выбрать не только свое отношение к обстоятельствам, но и сами обстоятельства.

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Можно выбрать не вступать в отношения, если с первых встреч не клеится или по ощущениям что-то не так.

Можно выбрать не подписывать договор с партнерами, если уже на входе нет удовлетворенности от взаимодействия.

Можно выбрать не продолжать отношения с человеком, который относится к тебе неуважительно или оскорбительно, даже если ты сам стал причиной такого отношения.

В том, чтобы продолжать делать то, что тебя ранит, нет роста. Троллинг – не обратная связь. Зависимость – не любовь. Настоящий рост личности – это услышать себя, свой внутренний голос, подавляемый и заглушаемый суетой и “разумными” доводами, договориться с собой.

Самая большая и достойная цель в жизни – согласие с собой, с миром и, в целом, гармоничная жизнь. Согласие как сбалансированность полярных мотиваций, позитивных и негативных эмоций и состояний, желаемого и реального в поведении, принимаемого и не принимаемого в себе и в мире, соответствие своих стремлений психическим и физическим возможностям Сюда же внутренняя гармония и отношения с другими людьми на уровне сотрудничества. Обязательно чувство сопричастности или даже единства с живой и неживой природой. Быть экстремистом (хотя бы и по отношению к себе) – не фокус. Держать баланс – вот это задача.

Даже выход из зоны комфорта с годами хочется, чтобы был комфортным. Плавное, поступательное движение вперед с небольшими колебаниями вдоль главного вектора – вот это идеально.

Как сказал один очень образованный, очень богатый и очень занятой человек, “не создавайте новые сущности без необходимости”, под сущностями имея в виду связи, эмоции, проекты, детей, отношения, браки и т.д. Сдается, что это девиз осознанности.

Если ты что-то делаешь в жизни, то не потому, что оно так совпало, а потому, что ты сам в это ввязался, ты сам создаешь и развиваешь новые сущности. Значит, у тебя есть в этом необходимость. Для чего-то тебе это нужно.

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Даже если ты бессознательно притянул в свою жизнь боль и мучения, значит была необходимость в создании новых сущностей – боли и терзаний. Твоя травмированная душа жаждала приключений. Будь честен с собой – все новое ты создаешь сам, ведь даже от подарков судьбы можно отказаться.

Чем больше ты будешь работать над исцелением душевных ран, тем меньше будет желание создавать новые сущности без явной на то потребности, а каждую потребность ты будешь тщательно анализировать. Минимизация затрат? Для меня, да. Я собираюсь жить долго. А вы? опубликовано econet.ru

Автор Лилия Ахремчик

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