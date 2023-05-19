Я не наигралась в дочки-матери и хочу, чтобы ты был вроде моего сыночка. А ты как раз инфантильный и не хочешь нести ответственность за свою жизнь. Давай так: я буду тебя опекать, а ты будешь ныть, что вот бабы всё за тебя решают. Но отношения будут продолжаться, потому что нам обоим это нравится.

Я не наигралась в дочки-матери и хочу, чтобы ты был вроде моего сыночка. А ты как раз инфантильный и не хочешь нести ответственность за свою жизнь. Давай так: я буду тебя опекать, а ты будешь ныть, что вот бабы всё за тебя решают. Но отношения будут продолжаться, потому что нам обоим это нравится.