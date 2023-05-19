«Я тебя люблю»: 26 неожиданных значений этой фразы
Если вам признались в любви, стоит уточнить, что имелось в виду
Я тебя люблю — список смыслов
Что эта фраза может значить в переводе:
- Я хочу, чтобы ты полностью отказалась от своей жизни и посвятила свою жизнь мне.
- Я хочу, чтобы ты полностью отказалась от своей жизни и посвятила свою жизнь мне.
- Я хочу заботиться о тебе и опекать тебя.
- Я хочу заботиться о тебе и опекать тебя настолько, что приложу все усилия, чтобы ты ощущал себя слабым, больным, тупым и беспомощным без меня и моей заботы.
- Я хочу с тобой жить. Просто одному скучно.
- Я хочу видеть тебя счастливым.
- Мне с тобой прикольно.
- Кажется, ты интересный человек. Давай начнём встречаться, а там будь что будет.
- Мне очень одиноко. Погрей меня, пожалуйста. Мне всё равно, кто ты, просто погрей меня.
- Я хочу, чтобы ты говорила мне, какой я хороший, хвалила меня и восхищалась мною. За это я разрешу тебе иногда быть со мной.
- Я хочу, чтобы ты платил за меня и покупал мне разные вещи, а я, так и быть, буду разрешать тебе иногда трогать меня.
- Кажется, ты подходящий объект для того, чтобы выплёскивать на тебя хреновое настроение и устраивать тебе истерики. Ведь с тобой это можно делать совершенно безнаказанно. Отлично! Начнём?
- Я хочу исполнять все твои желания и быть твоим рабом, чтобы чувствовать себя хоть кому-нибудь нужным.
- Я хочу, чтобы ты исполняла все мои желания и была моей рабыней. И будь всегда весёлой, пожалуйста. Нет-нет, когда ты в плохом настроении, ты мне не нужна. Выйди вон и подумай над своим поведением.
- Я не наигралась в дочки-матери и хочу, чтобы ты был вроде моего сыночка. А ты как раз инфантильный и не хочешь нести ответственность за свою жизнь. Давай так: я буду тебя опекать, а ты будешь ныть, что вот бабы всё за тебя решают. Но отношения будут продолжаться, потому что нам обоим это нравится.
- Мне очень страшно быть одной. Я боюсь, что меня никто никогда не полюбит. Я буду притворяться хорошей, чтобы ты меня не прогонял.
- Я хочу, чтобы мы с тобой были соратниками и делали одно дело.
- Мне нужна бесплатная домработница. По-моему, ты как раз подходишь.
- Я не умею строить отношения и вообще боюсь, что скоро стану страшной и на меня никто не будет обращать внимание, поэтому давай переспим, я забеременею, угрозами, упрёками, жалостью и шантажем заставлю тебя на мне жениться, потом ты всё-таки сбежишь и я стану матерью-одиночкой и мне будет очень плохо и я буду чувствовать себя обиженной и несчастной, но пока что я лучше буду себя (и тебя) обманывать и думать, что это остальным так не везёт, а у меня всё будет очень классно и я делаю всё правильно.
- Ты интересна мне, я расту рядом с тобою, я хочу жить с тобой рядом и вместе расти и поддерживать друг друга.
- Я без тебя не могу. Я назначаю тебя причиной своего счастья. (А также причиной моего несчастья, если ты вздумаешь меня покинуть.)
- Я без тебя могу, но с тобой мне гораздо интереснее.
- С тобой круто играть в компьютерные игры и кататься на роликах, но кажется с тобой можно ещё и переспать.
- Я хочу, чтобы ты была моей вещью. Я хочу распоряжаться тобой.
- Я восхищаюсь тобой. Пожалуйста, разреши мне быть рядом.
- Ты красивый и сексуальный, я придумала, какой ты есть, и будь добр соответствуй, иначе я тебя прогоню.
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Фраза "Я тебя люблю" не имеет одного смысла. Каждый вкладывает в неё свой смысл. Он может быть любым из этого списка и ещё тысяча смыслов не из списка. Если вам признались в любви, может быть, стоит уточнить, что имелось в виду.
Очень банальная и очевидная штука, а до многих, тем не менее, до конца жизни не доходит.опубликовано econet
Автор: Светлана Бутенко
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Источник: https://econet.ru/
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