Убедитесь, что вы не окружены сволочами, прежде, чем диагностировать у себя депрессию или заниженную самооценку

Я, честно говоря, не помню этой цитаты в прочитанных мной книгах основателя психоанализа, но ее упорно приписывают ему. "Убедитесь, что вы не окружены сволочами, прежде, чем диагностировать у себя депрессию или заниженную самооценку," - как бы говорит нам дедушка Фрейд. Даже если он не произносил этой фразы, ее стоило бы произнести. Наше плохое самочувствие и заниженная самооценка - залог приятного существования людей, которые не способны испытывать удовольствие от нормальных отношений.

В нормальном окружении у человека депрессии не будет

Я по молодости не понимала, когда ко мне приводили, например, подростка с жалобой на плохую успеваемость и лень. Через час тестов и опросов становится совершенно понятно, что тут уже не обойтись консультациями психолога. Аккуратно сообщаешь родителям, что им нужно отвести ребенка к врачу и проверить подозрение на большое депрессивное расстройство, что даже если подозрение подтвердится, это часто успешно лечится или хорошо контролируется. Что проблема не в том, что ребенок хочет доставить родителям неприятности, а наоборот, хочет быть хорошим, а сил не хватает.

И бывают родители, которые благодарят и идут ребенка лечить. А бывают те, что начинают обвинять ребенка за то, что "завалил психологические тесты", а психолога в том, что он никуда не годится, как специалист, раз не может просто решить такую ерундовую проблему - сказать ребенку, чтобы он взял себя в руки.

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Или женщина приходит на терапию и умоляет сохранить в величайшей тайне то, что она ходит к психологу. Ведь если муж узнает, он запретит вообще из дома выходить. Ведь "у нас все хорошо, только ты, дура, дурью маешься".

И по-хорошему, этой женщине можно было бы помочь намного быстрее, подключив ресурсы ее семьи. И муж бы только выиграл бы, если бы жена стала энергичнее, бодрее, здоровее. Но это так думал бы человек, который любит свою жену и действительно страдает от того, что у нее сейчас большие сложности. Для меня большим открытием стало, что некоторые люди живут с теми, кого они совершенно не любят. Не любят, но держат рядом с собой, потому что им так удобно. И они всеми силами препятствуют тому, чтобы у партнера была нормальная, адекватная самооценка и хорошее самочувствие.

Как часто коллеги-психотерапевты встречаются со случаями, когда человек исцелился от депрессии и тут же развелся. А это потому, что в адекватном состоянии, когда обыкновенный хороший человек знает, что он заслуживает уважения, любви, понимания и сопереживания, вдруг обнаруживает, что с ним делают что-то совершенно противоположное. Депрессия - враг того, кто от нее страдает, но друг того, кто этим пользуется. Депрессия заставляет человека слышать и воспринимать о себе только плохое.

И стирает невидимым ластиком все заслуги, все хорошее, что человек может о себе вспомнить. Депрессия обесценивает личность. И если человеку не повезет и рядом с ним окажется кто-то кто будет обвинять, обесценивать, депрессия будет подхватывать и усиливать именно это.

В депрессии практически нет возможности что-то изменить. Для этого нужен дополнительный ресурс - другой человек, который поможет хотя бы понять, что что-то не так и дойти до врача. В хороших отношениях так и случается. А в плохих депрессия играет на руку партнеру, который получает удовольствие от власти и попыток подчинить себе волю другого.

Если вопреки этим обстоятельствам депрессия побеждена - таким отношениям чаще всего больше не остается места. Без депрессии появляются силы на отстаивание своих границ, находится возможность дать отпор или кардинально поменять жизнь, уйти оттуда, где плохо и найти, где и как лучше.





Иногда случаются и другие истории. Человек развелся - и депрессию как рукой сняло. В этом случае можно думать о стресс-индуцированной депрессии. То есть депрессия была нормальной реакцией на непереносимые условия постоянного эмоционального (а часто и физического ) давления. Ушел партнер - и вместе с ним ушел источник хронического стресса. Потребуется какое-то время на восстановление ресурсов, но окружающие часто отмечают положительные перемены в поведении и внешнем виде человека, который, казалось бы, должен был бы испытывать депрессию как раз после развода.

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Так уж бывает, что некоторые личности способны чувствовать себя в безопасности только в тех отношениях, где они контролируют партнера. А легче всего контролировать существо обессиленное, обесцвеченное и лишенное голоса и свободы. Кстати, именно это и вменяется в вину депрессивным: "Посмотри, какое ты обессиленное, обесцвеченное, безголосое, ничего не решающее черте-что. Соберись, тряпка!" Часто слышите от других "соберись, тряпка?" Пройдите тест на депрессию. Часто говорите партнеру "соберись, тряпка"? Сходите с партнером к специалисту, чтобы исключить или излечить депрессию. Вы же хороший человек. Другие люди моих статей не читают. опубликовано econet.ru

Автор Светлана Панина

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