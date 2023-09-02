Отцам, у которых растут дочери

Вряд ли в молодости вы смотрели на женщину как на свою супругу и мать своих будущих детей? Поэтому вы абсолютно правильно опасаетесь за свою дочь. Дальше пойдут неприятные вещи, которые вы обязаны знать, если ещё есть желание защитить её.

Отцы, у которых растут дочери, — это особая каста мужчин

Это они превращаются в разъярённых тигров, когда к их цветочку приближается даже захудалый самец. Они знают по себе, что делают сегодня мужчины с юными наивными созданиями. Естественно, не просят руку и сердце у отца, чтобы беречь и заботиться о них всю жизнь, оберегая от невзгод и защищая от внешнего мира. Нет. Гораздо вероятнее — сорвать нежный цвет в его благоухании, чтобы насладиться его ароматом и… оставить ради другого такого же красивого и свежего цветка.

Это ведь не секрет для вас, правда?

Вряд ли в молодости вы смотрели на женщину как на свою супругу и мать своих будущих детей? Поэтому вы абсолютно правильно опасаетесь за свою дочь. Дальше пойдут неприятные вещи, которые вы обязаны знать, если ещё есть желание защитить её.

Хорошо бы сначала определиться, от чего вы обязаны защитить свою дочь?

Современные отцы спешат дать дочери хорошее образование, чтобы отправить её на заработки, они радуются, когда дочери удаётся устроить хорошую карьеру, не понимая, что, тем самым, «защищают» её от семейного счастья и женской доли, а также от благородных мужчин, которые ещё есть, и которые хотят иметь рядом с собой супругу, а не директора финансовой структуры или владелицу собственного бизнеса.

Если вы хотите защитить свою дочь от семьи, то вы делаете всё правильно, отдав её Системе, бросив в бурный океан жизни в надежде, что она как-нибудь выплывет сама.

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Выплывет. Но вряд ли на радость вам.

Потому что девочке, которая отправилась в самостоятельное плаванье в поисках денег и карьеры, не захочется потом выходить замуж, рожать вам внуков и сидеть дома с детьми, да и многие сделать этого уже не смогут — вы можете легко увидеть это вокруг: тридцатилетние девушки не могут выйти замуж, зато могут сами зарабатывать деньги, многие молодые пары не хотят рожать детей, ведь дети мешают карьере.

Это тоже путь. Единственное, чего вам не стоит на нём ждать — это благодарности и признательности дочери за то, что вы сделали из неё ещё один винтик Системы, охотящийся за деньгами.

Если же вы хотите избрать другой путь, путь защиты её от влияния внешнего мира, направленного на наслаждение и потребление, вам нужно ЗНАТЬ.

Ответственность

Вы — отец. Это ваше дитя, и вы несёте ответственность за всё, что с ней сделают другие. Вы отвечаете за неё перед своим Родом, и с вас спросят за неё. Независимо от того, знаете ли вы об этом или нет, сознательно ли вы приводили детей в этот мир, или так получилось, ваш долг никто не отменял.

Чужое влияние

Девочка пропитывается влиянием тех людей, рядом с которыми находится, с кем общается. Она считывает и впитывает всё, не разделяя на плохое и хорошее. Потому что чиста. Потому что не подозревает, что есть грязь, и нужно её различать.

Это отец должен уметь видеть то, что нужно его ребёнку, и то, что для него вредно. Это отец должен обладать разумом и жизненным опытом, хотя от современных отцов этого ждать не приходится, они и сами не могут отделить зёрна от плевел.

Отдавая дочь в руки чужих людей, не имея о них представления, не понимая и не интересуясь, чем они будут наполнять вашу дочь, вы просто отрекаетесь от неё. Вы утрачиваете своё влияние и сами будете страдать, не имея возможности сделать ничего с тем, чему она научилась не у вас, и что для вас чуждо. Вы же сами сняли с себя бремя ответственности!

Вы сами отдали её чужим, и она не будет больше слышать вас, даже если вы начнёте говорить правильные вещи. Однажды она услышала ваш позыв о том, что теперь она должна сама двигаться по жизни, не мешая вам продолжать работать и зарабатывать.

Кто и как влияет на вашу дочь?

Учителя в школе. Большей частью уставшие — несчастные — незащищённые женщины, злые на мужчин, из нужды преподающие за деньги, а не из любви к детям и науке. Вы и вправду думаете, что они дают вашей дочери жизненно необходимые вещи?

Например:

большое количество ненужной, непрактичной информации, которую сначала нужно загрузить в голову, а потом побыстрее выбросить;

уверенность в том, что уроки жизни можно где-то прочитать, пересказать и получить пятёрку, что жизнь проходит в книгах и чужих теориях;

презрение к будущим мужчинам, которые тупят и шалят на уроках, отставая в развитии от девочек;

понимание, что прав тот, кто громче всех орёт.

Это только малая толика того, что получит ваша дочь в школе. Плюс дразнилки от мальчиков, боль первой любви, в которой её никто не поймёт и не поддержит, раннее половое созревание, выставленное на потеху необразованной публики и многое другое.

Я остановлюсь, чтобы спросить вас: вы действительно хотите всего этого для своей дочери?

Именно этого?

Я знаю, что вы начнёте искать в школе хорошее. Оно там есть, но его очень мало. А то, что я перечислил, у неё точно будет. И вашей девочке очень повезёт, если ей попадётся Человек, Отец, который сможет её от этого защитить.

Всё это будет происходить незаметно для вас. И однажды вы увидите, что в вашей дочери проросло то, что вы не сеяли, и вам активно не нравится. Но сделать уже ничего будет нельзя.

После школы, когда девочка как раз расцвела, когда она находится в своей лучшей форме для создания семьи и рождения детей, что делают с ней отцы? Отдают… в ВУЗы, гордясь собой, если ВУЗ получился дорогим и престижным.

Это тоже вариант. Но смотря для чего. Что там происходит с девочкой? Не будем лукавить, мы же с вами хорошо это знаем…

Она попадает в руки мужчин. Необразованных. Невежественных. Пылающих страстью.

У вашей девочки нет никакой защиты от их напора и наглости. Она ещё нежна и чиста, она ещё верит всем, не деля мир на подлецов и благородных, ведь это ваша обязанность — различать, она этого ещё не умеет.

Но ничего, её научат. Когда будут наслаждаться и бросать, оставляя её страдать. Её чистота будет растоптана. Зато она будет учиться разбираться в жизни и в людях.

Такова цена вашего решения, и она её платит.

Дальше её судьба предсказуема, и примеры тому вы постоянно видите вокруг: многочисленные половые связи, аборты, растущее презрение к мужчинам и выбор женщины, который зависит от количества боли, которое она испытала.

Если было не очень больно, она может выйти замуж. Неважно за кого. Вряд ли с первого раза она угадает, но ведь можно развестись и сделать это ещё раз, не так ли?

Если боли было много, она будет мстить. Она станет сильной, будет зарабатывать деньги, рассчитывая только на себя, и использовать мужчин для достижения своих целей. Закрыв своё сердце.

В любом случае её опорой будет она сама. А кто ещё может быть опорой, если когда-то от неё отказался самый родной человек?

Она будет умна.

Образованна.

Самостоятельна.

Удачлива.

Богата.

А в семье её будет как у всех — она будет несчастна. И всё это потом передаст своим детям.

Можно ещё много рассказать о том, что будет происходить с вашей дочерью. Просто оглянитесь вокруг, и вы сами всё увидите. Если захотите.

Сейчас многие отцы отталкивают от себя детей в надежде, что те как-то выплывут без них. Может быть. А может быть и нет.

Для кого эта статья?

Для тех отцов, кто уже видит, что что-то пошло не так, но не понимает, что именно.

Для тех, кто уже страдает, видя страдания дочери — теперь вы знаете, почему страдаете вы.

Для тех, кто хочет знать.

Возможно, вашей дочери ещё не поздно помочь. Возможно, она ещё верит вам.

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Дочерям, читающим эту статью:

Если вы дочь, с которой всё это уже случилось, у вас могут возникнуть неприятные чувства и желание обвинить отца за то, что он не сберёг вас. Но всё это уже произошло, и у вас нет прав судить его. В этом есть послание и для вас.

И у вас есть выбор.

Обвинять его во всём, передавая ненависть к мужчинам дальше своим детям, мстя им и воюя. Это усугубит ситуацию, сделав его несчастным свидетелем гибели его Рода.

Или остановить эту тенденцию, став последней жертвой в Роду, и дать детям другую основу и новый шанс.опубликовано econet

Автор: Александр Плотников

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