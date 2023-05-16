Шкала депрессии Бека

30% женщин и 15% мужчин страдают от депрессии. Из них только половина обращается за профессиональной помощью.
30% женщин и 15% мужчин страдают от депрессии.
Из них только половина обращается за профессиональной помощью.
Однако депрессия не только ухудшает качество жизни, но и влияет на физическое здоровье.
Опросник депрессии Бека - один из первых тестов, созданных для оценки депрессии. Его точность в выявлении депрессии подтверждена многочисленными испытаниями.
Инструкция: Этот опросник состоит из 21 пункта, каждый из которых содержит несколько высказываний.
Пожалуйста, после тщательного изучения выберите в каждом пункте одно высказывание, которое лучше всего описывает Ваше самочувствие в течение последних двух недель, включая сегодняшний день.
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Если в одном пункте Вам в равной степени подходят несколько высказываний, выберите высказывание с наибольшим номером.
Убедитесь, что Вы выбрали не более одного высказывания для каждого пункта, включая пункт 16 (изменения сна) и пункт 18 (изменения аппетита). Высокое количество баллов по тесту говорят о критическом состоянии.
I. ТОСКА
0. Я не испытываю тоски.
1. Я испытываю тоску значительную часть времени.
2. Я всё время испытываю тоску.
3. Я настолько несчастлив и испытываю такую тоску, что боюсь не выдержать этого.
II. ЧУВСТВО НАКАЗАННОСТИ
0. Я не чувствую, что заслужил наказание.
1. Я чувствую, что могу быть наказан.
2. Я заслуживаю наказания.
3. Я чувствую, что меня заслуженно наказывают.
III. ПЕССИМИЗМ
0. Я не ожидаю плохого от будущего.
1. Я ожидаю от будущего больше неприятностей, чем обычно.
2. Я не жду, что у меня в будущем всё сложится хорошо.
3. Я чувствую, что моё будущее безнадёжно, и изменения могут быть только в худшую сторону.
IV. ПРОШЛЫЕ НЕУДАЧИ
0. Я не чувствую себя неудачником.
1. Я мог бы допустить меньше неудач.
2. Оглядываясь назад, я вижу множество неудач.
3. Я чувствую себя полным неудачником.
V. ОТВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ
0. Я отношусь к себе так же, как всегда.
1. Я утратил уверенность в себе.
2. Я разочарован в себе.
3. Я себя терпеть не могу.
VI. УТРАТА УДОВОЛЬСТВИЯ
0. Я получаю максимум удовольствия от вещей, которые всегда меня радовали.
1. Меня не радует то, что обычно радовало.
2. Я получаю очень мало удовольствия от вещей, которые обычно меня радовали.
3. Я не могу получить удовольствие от того, что обычно меня радовало.
VII. САМООБВИНЕНИЯ
0. Я критикую или обвиняю себя не более чем обычно.
1. Я более критичен к себе, чем обычно.
2. Я критикую себя за все свои ошибки.
3. Я обвиняю себя во всём плохом, что происходит.
VIII. ЧУВСТВО ВИНЫ
0. Я не чувствую себя особенно виноватым.
1. Я испытываю чувство вины за многое, сделанное мною.
2. Я испытываю чувство вины большую часть времени.
3. Я испытываю чувство вины постоянно.
IX. СУИЦИДАЛЬНЫЕ МЫСЛИ ИЛИ ЖЕЛАНИЯ
0. У меня нет мыслей о самоубийстве.
1. У меня есть мысли о самоубийстве, но я не приведу их в действие.
2. Я хотел бы покончить с собой.
3. Я бы покончил с собой при подходящей возможности.
X. БЕСПОКОЙСТВО
0. Я не более беспокоен или возбуждён, чем обычно.
1. Я испытываю большее беспокойство и возбуждение, чем обычно.
2. Я испытываю такое беспокойство и возбуждение, что тяжело сидеть спокойно.
3. Я испытываю такое беспокойство и возбуждение, что вынужден двигаться или что-то делать.
XI. ПЛАЧ
0. Я плачу не больше, чем обычно.
1. Я плачу больше, чем обычно.
2. Я плачу по каждому незначительному поводу.
3. Я хочу плакать, но не могу.
XII. УТРАТА ИНТЕРЕСОВ
0. Я не утратил интересов к другим людям и занятиям.
1. Я испытываю меньший интерес к другим людям и занятиям, чем обычно.
2. Я в значительной степени утратил интерес к другим людям или занятиям.
3. Меня трудно чем-либо заинтересовать.
XIII. РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ
0. Я не более раздражителен, чем обычно.
1. Я более раздражителен, чем обычно.
2. Я значительно более раздражителен, чем обычно.
3. Я испытываю раздражение постоянно.
XIV. НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ
0. Я принимаю решения так же легко, как всегда.
1. Мне значительно труднее, чем обычно, принимать решения.
2. Принятие любого решения – проблема для меня.
XV. ИЗМЕНЕНИЯ АППЕТИТА
0. Мой аппетит не изменился.
1а. Мой аппетит несколько снижен, по сравнению с обычным.
1б. Мой аппетит несколько повышен, по сравнению с обычным.
2а. Мой аппетит значительно снижен, по сравнению с прежним.
2б. Мой аппетит значительно повышен, по сравнению с прежним.
3а. У меня совсем нет аппетита.
3б. Я постоянно хочу есть.
XVI. ЧУВСТВО НИКЧЕМНОСТИ
0. Я не чувствую себя никчемным.
1. Я не чувствую себя таким же ценным и полезным, как всегда.
2. Я чувствую себя менее ценным, чем другие.
3. Я чувствую себя полностью никчемным.
XVII. ТРУДНОСТИ СОСРЕДОТОЧЕНИЯ
0. Я так же хорошо могу сосредоточиться, как всегда.
1. Я не могу так же хорошо сосредоточиться, как обычно.
2. Мне трудно долго удерживать внимание на чем либо.
3. Я не могу сосредоточиться ни на чем.
XVIII. ПОТЕРЯ ЭНЕРГИИ
0. Я так же энергичен как обычно.
1. У меня меньше энергии, чем обычно.
2. У меня недостаточно энергии, чтобы сделать много.
3. У меня нет сил ни на что.
XIX. УСТАЛОСТЬ
0. Я устаю не больше, чем обычно.
1. Я устаю скорее, чем обычно.
2. Из-за усталости я не могу выполнять многие привычные для меня дела.
3. Из-за усталости я не могу выполнить большинство привычных дел.
XX. ИЗМЕНЕНИЯ СНА
0. Я сплю так же, как всегда.
1а. Я сплю несколько больше, чем обычно.
16. Я сплю несколько меньше, чем обычно.
2а. Я сплю значительно больше, чем обычно.
26. Я сплю значительно меньше, чем обычно.
За. Я сплю большую часть дня.
3б. Я просыпаюсь на 1-2 часа раньше, и потом не могу заснуть.
XXI. УТРАТА ИНТЕРЕСА К СЕКСУ
0. Я не замечаю никаких изменений в моем интересе к сексу.
1. Я испытываю меньший интерес к сексу, чем обычно.
2. Мой интерес к сексу значительно снизился сейчас.
3. Я полностью утратил интерес к сексу. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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