ПРИЧИНИТЬ добро партнеру

Если в отношениях с другим человеком ты делаешь для него слишком много бескорыстного, даже сделанного тобой от всей души, от избытка тебя, то к сожалению, он непременно вынужден будет уйти.
Если в отношениях с другим человеком ты делаешь для него слишком много бескорыстного, даже сделанного тобой от всей души, от избытка тебя, то к сожалению, он непременно вынужден будет уйти.
И ты, может быть, даже не сразу поймешь, что им движет: неблагодарность, предательство или что-то другое… Что-то другое….
Он просто уйдет от этого «слишком», которое появилось в отношениях с тобой и благодаря тебе.
Это твое «слишком» будет нагружать другого:
потому что в этой твоей щедрости, в этом твоем неумении сохранять в отношениях пропорцию «давать и брать» — гармония исчезнет, баланс вдруг будет нарушен.
Именно из-за тебя и твоей щедрости равновесие нарушится.
И именно из-за тебя другой встанет в позицию должника. Порой неоплатного должника.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
А выдержать неоплатность никто не может. Сложно это очень для живого человека.
И он выходит из этих очень несправедливых, потому что очень и слишком щедрых для него условий. И кажется, что уходит, как предатель. Уходит, как очень неблагодарный человек.
А он уходит из-за того, что не по силам выдерживать эту несправедливость, неуравновешенность.
Уходит, так как не в силах выдержать принимать то, что даруется тобой, порой даруется непрошеное им. Понимает, что не может отдать примерно столько же, уравновесить данное тобой.
И может быть, он будет до конца своих дней помнить об этой неоплатности своего долга перед тобой, твоей щедрости. Порой непрошенной щедрости. Когда ты догнал его и причинил ему свое добро.
Именно свое добро.
Свое!
И этим своим добром вмешался в его судьбу и даже, может быть, изменил ее.
И тут совсем не ясно добро это или уже зло.
Может ли быть сверх доброе злом? Да, наверное, может. Как и все, что сверх, как то, что слишком. И то, что твое, а не его?
Иногда важнее помогать тем, что просто учишь человека тому, что умеешь сам. Пусть не очень и многому. Умению справляться с трудностями этой конкретной ситуации жизни. Ведь неожиданно может быть то, что в чуточку другой жизненной ситуации этот человек справляется лучше тебя. И он готов помочь сам, потому что опытнее и сильнее тебя стократно в этой другой жизненной ситуации.
Ведь помогать другим людям хорошо. Правда?
Поэтому так важно научиться помогать себе, чтобы освободить многих людей для их собственной жизни, ну, впрочем, как и тебя самого.опубликовано econet.ru
Автор Ольга Попова
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий