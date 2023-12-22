Стоит вам купить что-то хорошее, с приятным человеком познакомиться, работу новую получить или просто - отлично себя почувствовать, как эти, с ложкой, тут как тут.

Ложка дегтя - у некоторых всегда с собой. Большая такая ложка, разливательная. Она нужна, чтобы испортить бочку меда и все испачкать.

Стоит вам купить что-то хорошее, с приятным человеком познакомиться, работу новую получить или просто - отлично себя почувствовать, как эти, с ложкой, тут как тут.

Под радостным постом в интернете напишут критический комментарий. В котором нет ни слова критики, а один деготь. Чтобы грубее не сказать.

Про новое платье скажут, что оно вам не идет: полнит и старит.

Про оправу - что вы теперь на Берию похожи. Про нового знакомого - что это мошенник. Или извращенец. Или - и то, и другое.

А машину вы купили невыгодно. Дорого очень. Один знакомый взял куда дешевле. И, кстати, разбился на точно такой машине насмерть. Вчера хоронили.

Фильм идиотский, на который вы собрались радостно. Собака такой же породы, как у вас, долго не протянет.

Погода испортится, несомненно. Бизнес прогорит. Идешь веселый, счастливый по улице. Или пишешь что-то доброе, радостное. И бац! Вот тебе.

Это у Мопассана - старому крестьянину повезло в жизни. Деньги появились, наследство получил, сын выгодно женился, да еще по любви. И вот - бокал искрометного шампанского налили на помолвке. Настоящего, с пузырьками. Море, ветер, горы, небо; счастье! И настоящее шампанское с пузырьками. Впервые в жизни!

И старик так заулыбался от радости. И к бокалу потянулся. А второй сын, доктор, злой неудачник, и говорит: мол, зря вы, папенька, хватаетесь за бокал. С этим пузырящимся вином. Эти вот пузырьки - это и есть самое опасное. Создают бурление в желудке и портят кровь. Очень вредно. И улыбка сползла с лица крестьянина, он опасливо бокал поставил обратно на стол и замолчал печально. Исчезла радость, как пузырьки...

Радость очень легко уничтожить. А потом они идут со своей ложкой дегтя дальше, рассказывая, какие они прямодушные и правдивые.

Или признавая свой маленький недостаток: бывало, мол, ляпну что-нибудь!

Но я не со зла! Со зла. По крайней мере, психологи давно это вычислили. Именно со зла, затаенного и подлого, вытесненного в подсознание - чтобы не считать себя злым. А считать правдивым или мило-неуклюжим в словах.

Ложка с дегтем изобличает злых людей сразу. И не надо верить их оправданиям, и приглашать разделить радость - они все испортят. Пусть сами свой деготь едят, спасибо, - мы уже съели достаточно. Сыты по горло, как говорится. опубликовано econet

Автор: Анна Кирьянова

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