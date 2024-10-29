Итальянская кухня, которую называют «едой с огорода», идеально адаптируется для вегетарианцев.

5 восхитительных вегетарианских рецепта итальянской кухни

Вегетарианская кухня становится всё популярнее: её блюда полезны и основаны на натуральных продуктах. Итальянская кухня, которую называют «едой с огорода», идеально адаптируется для вегетарианцев.

Вегетарианский вариант классической карбонары: карбонара с цукини

Ингридиенты:

2 цукини, нарезанные кубиками

4 яйца

2 щепотки чёрного перца

1 столовая ложка оливкового масла

2 столовые ложки тёртого пармезана

2 столовые ложки тёртого пекорино романо

1 щепотка соли

370 г пасты из полбы, лингуине

Приготовление:

1. Нарезать цукини кубиками, удалив косточки и мякоть из середины. В разогретую сковороду налить немного оливкового масла и обжарить кабачки, приправив их солью и перцем. Цуккини должны получиться хрустящими.

2. Отварить лингуине в подсоленной воде.

3. Пока они варятся, приготовить заправку: для этого в глубокой миске смешайте яйца и сыры.

4. Когда лингуине сварятся, перемешать их в кастрюле с цукини, затем выждать минуту и добавить яйца, перемешанные с сыром. Включить на минуту огонь под кастрюлей с пастой. Если она получается слишком густой, добавить в неё немного воды, в которой она варилась.

Лазанья с овощами

Лазанья стала одним из первых итальянских блюд, ставших популярных во всём мире.

Когда-то её готовили только по торжественным поводам, так как процесс довольно трудоёмкий и сложный, и даже тесто для неё готовили самостоятельно. Приготовление мясного рагу, которым прослаивали тесто, также занимало немало времени: мясо надо было отварить, приготовить соус бешамель, затем всё смешать и запечь в духовке. Сейчас всё намного проще – тесто покупается готовым, а вместо мяса можно использовать рыбу, соус песто, фрикадельки, что ничуть не портит насыщенный и нежно-сливочный вкус оригинальной лазаньи.

Ингридиенты:

400 яичной пасты для лазаньи (слои)

300 г баклажанов, кубиками

300 г цуккини, кубиками

100 г лука-порея, кубиками

100 г лука, кубиками

150 мл белого столового вина

200 г тёртого пармезана

50 мл оливкового масла

100 г сливочного масла

1 л цельного молока

100 г муки

10 г молотого мускатного ореха



Приготовление:

1. Отварить пасту для лазаньи и отложить в сторону на 30 минут.

2. Приготовить соус бешамель: растопите масло, добавьте муку, щепотку соли и тертый мускатный орех, понемногу влейте молоко. Поставьте кастрюльку на огонь и непрерывно помешивайте, пока соус не станет непрозрачным.

3. Овощной соус: зажарьте лук на малом огне в двух ложках оливкового масла «экстраверджине». Помойте и порежьте кубиками все приготовленные овощи. Добавьте их к подрумяненному луку, закройте сковороду крышкой и тушите 5 минут. Затем добавьте белого вина, посолите, и тушите под закрытой крышкой ещё 10 минут, поворачивая периодически сковороду для равномерного нагрева.

4. Прослоите пасту соусом бешамель, овощами, пармезаном. Верхний слой обильно посыпьте тёртым пармезаном.

Лодочки из баклажанов

Вегетарианские «лодочки из баклажанов» — это баклажаны, начинённые томатами, оливками и каперсами. Это вкусное, здоровое и диетическое блюдо. В баклажанах содержится мало калорий, зато они очень вкусные, особенно сезонные.

Ингридиенты:

1 большой баклажан

12 черри-томатов

20 маринованных каперсов

2 г свежего орегано (душицы)

10 маслин без косточки

2 столовые ложки панировочных сухарей

1 ст. ложка оливкового масла «экстраверджине»

3 щепотки соли

Приготовление:

1. Помойте баклажан, разрежьте пополам вдоль и удалите мякоть ножом, следя за тем, чтобы не прорезать кожуру.

2. Бланшируйте «лодочку» в подсоленной кипящей воде в течение 3 минут.

3. Нарежьте мякоть баклажана кубиками и обжаривайте на сковороде на умеренном огне в оливковом масле 10 минут. Посолите.

4. Помойте черри-томаты и нарежьте их кубиками, маслины нарежьте кружочками и смешайте всё с каперсами, посолив и добавив орегано, мякоть баклажана, чеснок и петрушку.

5. Заполните лодочки начинкой и присыпьте панировочными сухарями. Слегка смочите оливковым маслом.

6. Выпекать в духовке 20 минут при 200 градусах. Подавать тёплыми или холодными.

Ризотто с горгонзолой и свекольным соусом

Натуральное вегетарианское блюдо без содержания глютена. Выглядит необычно и красиво, но самое главное – это его замечательный вкус. Для сервировки рекомендуем использовать круглую кондитерскую форму, украсив блюдо парой стрелок лука-сибулета. Ризотто просто в приготовлении, но очень красиво.

Ингридиенты:

160 г риса

1 отваренная свекла

100 г горгонзолы

½ литра овощного бульона

1 лук-шалот

3 столовые ложки бренди

1 столовая ложка оливкового масла

2 столовые ложки тёртого пармезана

2 щепотки соли

1 щепотка молотого чёрного перца

4 стрелки лука-сибулета

Приготовление:

1. Обжарьте шалот в оливковом масле, затем добавьте рис и плесните немного бренди.

2. В небольшой кастрюльке отварите в малом количестве бульона свёклу, порезанную кусочками, пока она не станет достаточно мягкой для взбивания миксером. Не страшно, если в свекольном пюре останутся небольшие сочные кусочки свёклы.

3. Отварите рис, добавьте взбитую миксером свёклу. Посолите, чтобы блюдо не получилось излишне сладким.

4. За пять минут до конца варки добавьте измельчённую горгонзолу и взбейте ризотто, добившись полного растворения сыра. По желанию добавьте немного чёрного перца.

Капоната из сладких перцев

Капоната из перцев – это традиционное блюдо южных регионов Италии. Хотя это блюдо едва ли относится к диетическом, оно очень вкусное и такое летнее, так как в нём используются исключительно сезонные овощи, в первую очередь, баклажаны. Особенно они вкусны в июле и августе, так как они ещё достаточно плотные и без семечек. Особенность этого блюда – овощи тушатся по очереди, сохраняя свой собственный вкус.

Ингридиенты:

2 столовые ложки уксуса

12 капперсов

30 г белого лука

200 г баклажанов

8 столовых ложек оливкового масла

15 маслин

200 г зелёных перцев

100 г томатов

50 г сельдерея

Приготовление:

1. Сначала подготовим ингредиенты: овощи помойте и очистите от кожуры. Нарежьте небольшими кубиками.

2. На большом огне в сковороде с 4 столовыми ложками оливкового масла зажарьте перцы в течение 9-10 минут. Переложите шумовкой (чтобы стекло масло) перцы из сковороды в подходящую миску.

3. Затем в ту же сковороду поместите баклажаны, и обжарьте их, добавив ещё одну столовую ложку оливкового масла, в течение 5 минут. Снимите с огня и переложите баклажаны в миску с перцами.

4. В той же сковороде, добавив 2 столовые ложки оливкового масла, поджарьте сельдерей и лук (2 минуты). Добавьте томаты и бланшируйте их 2 минуты на среднем огне. Добавьте маслины и каперсы (разрезав их пополам), помешайте, затем положите в сковороду отложенные ранее баклажаны и перцы, добавьте ещё столовую ложку масла. Подержите на огне ещё пару минут.

5. Добавьте уксус и дайте ему выпариться на большом огне в течение 2 минут. Переложите овощи из сковороды в миску и дайте им постоять 1 час. Капонату подают тёплой или холодной. Готовьте с любовью! econet

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