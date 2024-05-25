Без паники! 80% детей в возрасте до 10 лет хотя бы один раз воровали
У ребенка полно игрушек, но вы не раз и не два ловили его на воровстве. И конечно, с ужасом пытаетесь понять, как же так вышло?
Без паники! 80% детей в возрасте до 10 лет хотя бы один раз воровали
Ребенок пришел с прогулки и постарался достать незаметно для вас из своего кармана нового робота. Конечно, вы это увидели и сразу спросили, откуда игрушка у ребенка. А в ответ неуверенная смазанная попытка ответить или четкое "Мне Стас подарил".
А Стас не мог подарить робота, о котором мечтал последние несколько недель, и вы это понимаете. Единственное вы не понимаете, почему ваш ребенок украл этого робота у мальчика, ведь у него самого полно игрушек.
Прежде чем отучать ребенка от воровства, нужно выяснить, почему он совершил "кражу".
А причин может быть несколько.
1. Недостаток развития воли и нравственных представлений, когда ребенок очень сильно хочет заполучить чужую вещь, ворует ее и даже не думает о сути и последствиях поступка. Это свойственно всем детям, ведь они еще не умеют оценивать последствия. Это очень хороший повод объяснить малышу, что сиюминутное "хочу" не руководство к действию.
2. Серьезная психологическая неудовлетворенность. В этом случае чаще всего ребенок ворует деньги у своих родителей, родственников или близких людей. Обычно подобные кражи совершают подростки или младшие школьники.
В семьях таких детей царит не совсем здоровая атмосфера — родители чаще всего эмоционально холодны друг к другу, может, даже и к детям. Ребенок не встречает поддержки ни в семье, ни в школе. В этом случае он ворует не для того, чтобы обогатиться, а просто из мести и обиды.
3. Сильное желание владеть понравившейся вещью, против голоса совести. Ребенок понимает, на что идет, насколько это плохо, что это навредит другому человеку, но остановиться не может. Чаще всего об этом воровстве никто не знает, так как ребенок продумывает все заранее, и пока сам не раскается в содеянном, так и останется загадкой, куда пропала ручка из Франции соседской Наташи.
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2. Даже если ребенок что-то украл, не давайте волю своим негативным чувствам, перед вами в первую очередь ребенок, а не злостный вор. В противном случае можно лишить ребенка уверенности в себе и в праве на хорошее отношение окружающих. Будьте осторожны. И забудьте о словах "Как ты мог?" — они бесполезны и даже вредны. Да и в будущем ребенок, скорее всего, будет скрывать свои негативные поступки, если вы будете на него кричать.
3. Ни в коем случае не пугайте ребенка, что отведете его в полицию и не бейте по рукам, рассказывая, как раньше отрубали руки за воровство. Это только ожесточит ребенка, он будет знать, что для вас он плохой
4. Помогите сами ребенку исправить сложившееся положение, разделите вместе с ним ответственность и предложите решение.
5. Расскажите ребенку, как вас расстраивает то, что происходит (но не называйте содеянное "воровством", "кражей" или "преступлением"). Спокойно расскажите ребенку о своих чувствах и о чувствах тех, у кого пропала вещь.
6. Подумайте о причинах поступка ребенка. Подробно расспросите его, почему он так поступил, что чувствовал в этот момент, почему не попросил у вас эту вещь, а предпочел украсть ее.
7. Попробуйте вместе с ребенком найти правильное решение. И это должно быть именно совместное решение, а не ваш приказ. Можете помочь ребенку и натолкнуть его на правильный выход из ситуации.
8. Украденную вещь нужно обязательно вернуть владельцу. Если ребенок боится идти один, то отправляйтесь вместе с ним. Ребенок должен чувствовать поддержку.
9. В том случае, если вы полностью уверены в том, что ребенок украл вещь, но сам он в этом не сознается, то предложите положить вещь на место, пока никто не видит. А если ребенок маленький, то можно применить подобное: "В нашем доме завелся барабашка, который стащил мои новые бусы, давай вместе ему на столе оставим что-нибудь вкусное, он раздобрится и вернет все на место".
10. Не обсуждайте случившееся в присутствии посторонних людей, это должно быть только между вами и ребенком.
11. Не сравнивайте ребенка с другими детьми, с собой. Не нужно и этого: "А вот я, в отличие от тебя, никогда не..."
12. После того как вы разберетесь с ситуацией и решите проблему, никогда не возвращайтесь к ней. Ребенок и без этого вынесет хороший урок.
13. Исключайте ситуации, которые могут провоцировать воровство.
14. Часто ребенка подталкивает на воровство компания, с которой он общается. Он может воровать "за компанию" или чтобы повысить авторитет. Если ребенок маленький, то ограничьте его общение с такими друзьями. А лучше всего приглашать всех друзей в гости, чтобы познакомиться с ними, познакомьтесь с их родителями.
15. Ребенок должен знать, что плох не он, а его поступок, что он все равно может вам доверять и вы его по-прежнему любите, но искренне хотите, чтобы он понимал, насколько дурно он поступил.
Профилактика воровства:
17. Учите ребенка сопереживать и думать о других людях, ставить себя на их место.
18. В вашей семье не должно быть двойной морали, когда вы говорите ребенку, что воровать нехорошо, а сами приносите с работы то упаковку бумаги, то скрепки. Для ребенка вы авторитет, поэтому не удивляйтесь, если он будет делать то же самое, принося со школы чужие карандаши и фломастеры.
19. Ребенку нужно нести ответственность, например, за младшую сестренку, за собаку или кошку, за чистотой в комнате. Давайте постепенно больше дел, в которых требуется ответственность.
20. Помогайте ребенку в решении его проблем. Вам они могут показаться смешными, детскими, а для ребенка это очень серьезно. Подумайте, как бы поступили вы сами, будь на его месте. Ребенок должен знать, что всегда может на вас положиться, получить совет.опубликовано econet
Автор: Татьяна Захарова
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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