Обратная сторона зависти

Существует «черная» зависть, то есть острая недоброжелательность к ближнему, что бы тот ни делал...

Чувство зависти знакомо каждому. Обычно его причисляют к отрицательным качествам. Все же у зависти есть и положительная сторона.

Зависть — сильное чувство. Если заглянуть в Библию или в книги мудрецов, встретим одно и то же: зависть всюду осуждается, везде ее называют плохой чертой характера. В христианском учении она причисляется к семи смертным грехам.

Хвалите сами себя как можно чаще

Зависть — такое чувство, от которого все открещиваются и которое тем не менее знакомо каждому из нас — либо мы внушаем кому-то зависть, либо она клокочет внутри нас самих. Это очень человеческое качество.

©Теодор Жерико (Jean-Louis-André-Théodore Géricault), фрагмент картины

«Хотя люди никогда еще не жили так хорошо, как сейчас, современное общество более чем когда-либо пронизано завистью. В Швеции, Германии и Австрии особенно часто слышишь сетования на это», — считает специалист по предпринимательству, профессор Рейнхольд Вюрт из университета Карлсруэ. А терапевт из Калифорнии Бетси Коэн пишет в своей книге «Совершенно нормальная зависть»: «Никогда еще не было столько зависти, как сегодня. И наши внуки станут еще более завистливыми, чем мы».

В искусстве зависть изображается в виде пса, скорпиона, летучей мыши или змеи. А в литературе часто упоминаются люди, «пожелтевшие от зависти», что говорит об интенсивной реакции желчного пузыря.

Ученые задумались над этой человеческой слабостью и пришли к довольно любопытным выводам: зависть не ограничивается отрицательной стороной, она может стать и полезной.

Зависть — это лестница к успеху

Лео Монтаде, профессор психологии из Трира, различает «черную» зависть, то есть острую недоброжелательность к ближнему, что бы тот ни делал, и «белую» зависть, которая подстегивает человека к состязанию и может стать лестницей к успеху. Чтобы подняться по этой лестнице, нужны система и внимание. Тут уж нельзя оступаться.

Первая ступенька называется признание. Надо признать, что мы завидуем другому человеку.

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©Теодор Жерико, фрагмент картины

Потом нам придется сказать прощай недоброжелательству.

Если мы не признаем за другим человеком право иметь более быструю машину или более толстый банковский счет, то это не что иное как пустая трата психической энергии. Ведь если даже этот наш знакомый разобьет в лепешку свою роскошную машину, у нас останется зависть к другим нашим знакомым, у которых всегда найдется что-нибудь такое, чего нет у нас. Так что лучше давайте радоваться, а не завидовать таким людям.

На помощь вам придет ручка и листок бумаги. Напишите на нем, чему вы, собственно говоря, завидуете: более интересной работе, восхищению окружающих, более высокому жалованью. Потом подумайте со всей честностью: как он (или она) добились этого? Какую им пришлось заплатить цену? Упорной работой? Ненормированным рабочим днем? Более ловким обхождением с шефом и коллегами? У того, кто действительно готов платить за это подобную цену, есть шансы на аналогичный успех.

Если вы внутренне готовы к этому, вам помогут и следующие вопросы: чего я хочу достичь — и к какому сроку? Самое позднее к концу года я улучшу свои рабочие показатели настолько, что смогу обратиться к шефу с просьбой о повышении жалованья. Самое позднее к осени я стану руководительницей отдела. А через 14 месяцев я куплю наконец-то автомобиль, о котором давно мечтаю.

Опираться на свои сильные качества

Следующая ступенька на лестнице называется: что я могу конкретно сделать, чтобы добиться своей цели в назначенный срок? Сколько денег мне нужно откладывать каждый месяц на машину? Го-тов(а) ли я продолжать свою учебу и, скажем, два раза в неделю посещать курсы английского языка?

Вот какую ступеньку не нужно никогда перепрыгивать: хвалите сами себя как можно чаще. Сознавайте свои сильные стороны и опирайтесь на них. Потому что уверенный в себе человек достигает большего, чем тот, кто легко унывает. опубликовано econet

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