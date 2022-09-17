Это блюдо может быть как самостоятельным, так и выступать в роли гарнира. Картошкой также можно...Это блюдо может быть как самостоятельным, так и выступать в роли гарнира.
Это блюдо может быть как самостоятельным, так и выступать в роли гарнира. Картофелем, приготовленной по данному рецепту, также можно разнообразить постный стол.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Ингредиенты:
Как приготовить:
Картофель сварите, слейте воду и дайте остыть.
Остывший картофель разрежьте вдоль на 4 части и положите в смазанную маслом форму.
Разотрите горчицу и размягченное сливочное масло до однородной массы.
В другой посуде перемешайте мед и соевый соус.
Добавьте мед к горчичной массе и тщательно перемешайте.
Полученным соусом залейте картофель. Встряхните несколько раз форму, чтобы соус лучше перемешался с картофелем.
Поставьте форму в духовку, разогретую до 200 градусов С, выпекайте 10-20 минут.
Готовьте с любовью! econet.ru
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий