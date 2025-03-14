Восхитительное вегетарианское блюдо, допускающее десятки вариаций!
Вегетарианское блюдо, допускающее десятки вариаций.
Ингредиенты:
Для маринада:
Для начинки:
Как приготовить:
1. Свеклу очистить от ботвы, тщательно вымыть и поскрести щеточкой (кожицу не трогать). В баночку с герметичной крышкой поместить все компоненты маринада и встряхивать, чтобы смесь стала однородной. Свеклу смазать частью маринада и положить в форму. Плотно накрыть фольгой и выпекать в духовке, нагретой до 190 градусов, примерно полтора часа или до готовности. Вынуть из духовки и остудить.
2. Снять со свеклы кожицу, каждую свеклу разрезать пополам и вырезать мякоть парижской ложкой или другим подручным средством. Сбрызнуть свекольные половинки оставшимся маринадом.
3. Промыть булгул и отварить в подсоленной воде. Откинуть на сито и обсушить. (Бургул - это пшеничная крупа, бывает крупного и более мелкого помола. У меня была крупная.)
4. Чечевицу тщательно промыть и отварить до готовности в большом количестве воды. Откинуть на сито. Красную чечевицу можно заменить коричневой, но она требует предварительного замачивания в воде.
5. Перемешать булгул с чечевицей, добавить зелень, лук, заправить растительным маслом и лимонным соком, посолить и поперчить. Пусть все это настаивается полчаса. Теперь можно добавить немного фисташек или семечек и наполнить начинкой половинки свеклы. Украсить полосками свежей лимонной цедры (кстати, при желании можно добавить немного мелко натертой цедры в начинку).
Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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