Гратен из цветной капусты и брокколи, это, по-русски говоря, овощная запеканка. Очень нежное и вкусное блюдо.
Замечательный гратен из цветной капусты и брокколи, а по-русски говоря, овощная запеканка. Причем, очень нежная и вкусная.
Ингредиенты:
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Приготовление:
1. Промываем и делим на соцветия брокколи и цветную капусту. Можно пока не мельчить. Отвариваем в воде без соли почти до готовности (если используете замороженные брокколи и цветную капусту, можно их не отваривать).
2. Сливаем овощной бульон, но не выливаем его в раковину! Он нам пригодится в приготовлении сливочного супа из баклажанов или его можно использовать для других супов, чтобы придать им более насыщенный вкус. Храните в холодильнике 3-5 дней.
3. Даем капустам немного остыть и измельчаем ножом.
4. В миске перемешиваем все остальные ингредиенты (сливки, натертый на крупной терке сыр, соль и специи).
5. В форму выкладываем капусту ровным слоем, заливаем соусом и ставим в духовку.
6. Запекаем в духовке на 180 градусах минут 20-30 до золотистой корочки.
7. Подаем с рисом (или любым другим гарниром) или без. Вкуснейшая нежнейшая запеканочка готова. Приятного аппетита. Готовьте с любовью! econet.ru
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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