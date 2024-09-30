Очень быстро и вкусно, можно добавлять разные специи, зелень, получаются разные соусы...

Готовим простой ореховый майонез

Для заправки салата или просто, чтобы подать к овощам, можно приготовить полезную альтернативу покупному майонезу — соус из кешью. Готовится такой соус очень быстро, можно экспериментировать и добавлять разные специи, зелень. Так каждый раз у вас будут получаться разные соусы.

Ингредиенты:

кешью 1 стакан

вода 1/2-1 стакан

соль 1/2 чайной ложки

асафетида 1/4 чайной ложки

имбирь 1/4 чайной ложки

сок лимона 1 чайная ложка

Приготовление:

Кешью нужно замочить на ночь или на 1-2 часа, чтобы получилась более мягкая, гладкая текстура.

В блендер помещаем кешью и все остальные ингредиенты. Воду сначала добавляем полстакана.

Включаем блендер на пару минут. Если нужно добавляем еще воды. Доводим до желаемой консистенции. Сыроедческий майонез готов!

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