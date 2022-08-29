Пара встречается только при освоении определенного уровня развития, а до этого вы одиноки

Брак - это социальная система с разделением обязанностей

Я не собираюсь разводить тут философию вокруг известного психологии феномена: о том что пара встречается только при освоении определенного уровня развития, а до этого вы одиноки.

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Если интересно: прочитайте Скиннера "Семья и как в ней выжить" - там есть о бессознательном подборе партнера.

А вообще-то одна из базовых причин одиночества раскрывается в модели 6-ти уровней В. Вульфа, что должен освоить человек в течение жизни:

1. Физический - принять решение жить или медленно умирать

2. Личностный - раскрыться или остаться "человеком в себе"

3. Межличностный - идти ли на близость?

4. Социальный - действовать или сидеть на диване ровно

5. Принципиальный - стать ли кем-то, что-то из себя представлять

6. Универсальный - расширять свое влияние или "моя хата с краю"



Освоение каждого уровня может идти по десяти ступеням, но их уже не будем тут затрагивать - много текста скроет суть. А суть в том, что от 3 и 4 уровней зависит будет ли у вас пара и насколько удачен станет ваш союз удачность.

Например, выходят замуж освоившие межличностный уровень - способные пойти на близость, а не просто близко подойти. При этом далее брак может быть несчастливым - значит остался не освоен следующий уровень: социальный. Ибо отношения пары - это межличностные отношения двоих. А брак - уже социальная система с разделением обязанностей и т.д. опубликовано econet.ru

Автор: Игорь Ладанов

Иллюстрации Александра Сулимова

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