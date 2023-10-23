Слепота к предательству встречается не только в сфере супружеских отношений, но и на работе и в обществе...

Слепота к предательству

«Нас не может предать тот, кому мы не доверяем».

Мы так думаем особенно в отношении наших близких...

Мы живем с иллюзией, что близкие не могут нас предать...

Казалось бы, опять завышены ожидания. Но это же близкие, самые близкие люди? Говорим мы. Как же??? Неужели могут предать? Уж если они так могут предать, то как же дальше жить, кому доверять?

Могут... Увы... И в Библии говорится: враг рядом. И немало случаев из истории...

А что же такое слепота к предательству?

Любые формы насилия над личностью со стороны родителя или любимого человека - это всегда большое предательство.

Слепота к предательству характеризуется тем, что вы не видите, что происходит у вас перед глазами.

Потребность верить - мощный и ослепляющий фактор.

Слепота к предательству встречается не только в сфере супружеских отношений, но и на работе и в обществе.

Предательство оказывает существенное влияние на восприятие человеком реальности.

Уходит почва из-под ног. Все переворачивается.

В семье ребенок, чтобы хоть как-то справиться с предательством со стороны родителей, начинает винить себя. Самообвинение, равно как тенденция не замечать предательство или быстро забывать его - это механизм сохранения отношений. Оно позволяет не утратить привязанности к жестокому родителю путем обвинения себя.

Мы можем думать: «Уж меня-то, кто обманет? Меня разве можно обмануть? Ведь я хороший человек».

Предательство, особенно со стороны близкого человека, которому доверяешь, имеет серьезные и разрушительные последствия. Пациентам приходилось столкнуться с сексуальным, эмоциональным или физическим насилием со стороны родителей. Это очень жесткое предательство. Ведь от близких людей мы ждем любовь и поддержку.

На предательство и обман вы можете отреагировать двумя способами: противостоять или уйти. Любое из этих действий способно оградить нас от боли, причиняемой обманом.

А если предает человек, от которого вы зависите? В таком случае жертве лучше не осознавать предательства, ведь это позволяет сохранить отношения. Именно в этом и заключается причина слепоты к предательству.

В ответ на всевозможные угрозы возникает реакция борьбы или бегства. При угрозе человек или животное либо нападает, либо спасается бегством. Если невозможно нападать или убежать, остается только один вариант - замереть. Такая реакция иногда называется тонической неподвижностью. Реакция борьбы или бегства в противостоянии хищник-жертва - это выработанная в ходе эволюции форма защиты.

У людей возникают точно такие же процессы. В ситуации с предательством, если мы зависим от своего обидчика, лучший способ защиты, заблокировать осознание предательства или можно сказать ЗАМЕРЕТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ. Это и есть слепота к предательству.

Возникает конфликт. Конфликт между потребностью поддерживать отношения и необходимостью принимать меры в ответ на предательство. Зачастую потребность сохранять отношения превосходит потребность принимать защитные меры в ответ на предательство.

Это значит, тот, кто пережил предательство, не замечает его, чтобы сохранить отношения с тем, кто о нем заботится.

Главной предпосылкой слепоты к предательству является мощная потребность сохранить сложившееся положение вещей - брак, отношения с родными, социальный статус. Если брак, семья или социальный статус жизненно необходимы, то слепота к предательству становится стратегией выживания.

Пережитые травмы, связанные с предательством, приводят к ухудшению психического здоровья, возникают:

депрессия

тревога

диссоциации

посттравматические стрессовые расстройства

пограничные расcтройства личности.

Если вы решили противостоять предательству и слепоте к нему, вам предстоит тяжелая и долгая работа. Пусть на нее уйдет столько времени, сколько будет нужно. Делайте то, что вас радует и вдохновляет. А источники вдохновения у каждого свои. Это и природа, и чтение, и встречи с друзьями, и музыка и т.д. Это придаст вам сил и наполнит вас радостью.

Вместо отношений, основанных на власти и подчинении, развивайте отношения, основанные на доверии и безопасности. Вы способны себя изменить!опубликовано econet

Автор: Светлана Петрова

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