7 навыков психически устойчивых людей

В мире есть люди, оказываясь рядом с которыми сразу начинаешь расслабляться. Они стабильны, монументальны...

Правильные уроки

В мире есть люди, оказываясь рядом с которыми сразу начинаешь расслабляться. Они стабильны, монументальны, основательны и, кажется, никогда не переживают. Если начать выяснять их судьбу, то окажется, что это не врождённое качество спокойствия, а, напротив, очень беспокойная жизнь, из которой были извлечены правильные уроки.

1. Способность принимать изменения.

Постоянная адаптация к изменчивой среде – ключевая для выживаемости вещь. Естественный отбор присутствует в социуме так же, как и в природе. Это значит, что готовность к переменам, открытость всему новому, способность отбрасывать старые шаблоны – ваши лучшие помощники. Сложно ожидать нового результата, повторяя старые действия.

2. Умение сказать «нет».

Во-первых, важно избавиться от фраз «возможно», «может быть», «я не уверен». Если вы готовы на что-то, то звучит твёрдое «да». Если не готовы, то «нет». Любое «возможно» стоит уметь внутренне перевести в «да» или «нет» и лишь после этого озвучивать.

Во-вторых, необходимо научиться говорить “нет” самому себе: "Пусть я и отказываюсь от множества возможностей, но те, которые выбираю – использую до конца!"

3. Способность выбирать друзей.

А заодно и избавляться от неприятных людей. Иметь дело с тяжёлыми людьми – утомительно. Возможность выбирать с кем работать есть практически у каждого. Если же неприятный человек всё-таки присутствует в делах, то эмоции не должны влиять на принятие решений.

4. Привычка высыпаться.

И просто поддерживать себя в физической форме. Увы, часто психологией пытаются заменить физиологию. Сложно быть собранным, сконцентрированным и уверенным в себе, если у вас что-то болит. Но если физическую болезнь заметить легко, то недостаток витаминов, гормональные нарушения или нехватку микроэлементов практически невозможно диагностировать самому. Периодическая сдача анализов – хорошая идея!

5. Способность прощать.

Говорят, невозможно обидеть, можно лишь обидеться. Для прощения вам не нужно ждать, пока перед вами извинятся, или же встречаться лично и выяснять отношения. Это сугубо внутренний процесс, который избавляет вас от ненужной тяжести тяжёлых эмоций.

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6. Концентрация.

Мужчины и женщины концентрируются по-разному.

Для мужчин характерно туннельное внимание, и направив усилие в одну точку, они способны сделать больше, чем распыляясь на несколько проектов.

Для женщины характерно периферическое внимание. Если она начнёт концентрироваться на чём-то одном, то неизбежно потерпит крах. А главное – концентрировать энергию лишь на том, что вы действительно способны контролировать. Если ситуация от вас не зависит, то нет смысла тратить ограниченную психическую энергию на её контроль.

7. Умение радоваться.

Зачастую люди путают скромность и принижение себя. Если вы достигли чего-то значимого – об этом не обязательно кричать на весь мир. Но испытать всю радость внутри себя или вознаградить чем-то из физического мира – просто обязательно: вкусный ужин, новый гаджет, интересная поездка или просто долгожданная прогулка в лесу. Важно не только разрешать себе радостные эмоции, но и подкреплять их реальными действиями.

В итоге: ничего сверхъестественного, но очень много работы с собой и над собой. Сделаете и сами станете той или тем, с кем люди хотят находиться рядом, просто чтобы отдохнуть.опубликовано econet

Автор Алексей Кройтор

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