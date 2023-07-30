Мы, родители, дети своих родителей, а они своих. Прежде всего мы пользуемся опытом своих родителей, а только потом решаем, оставить прежний опыт или получить иной, новый. Это ответственность взрослого ребёнка. Это закон жизни. Какой опыт вам достался от ваших родителей?

Дочки-матери - разговор по душам

Нарушение взаимоотношений между родителями и детьми всегда болезненная и как показала практика, обширная и актуальная для многих тема. Позволю себе обобщить причины и последствия нарушения детско-родительских взаимоотношений. И от имени собирательного образа Мамы поговорить с Дочками любого возраста.

За что следовало бы попросить прощение у собственных детей? Надо или не надо?

Каждый из нас имеет право на собственный жизненный опыт и свой взгляд на данную тему.

Приведу варианты ответов, которые на мой взгляд, я чаще всего слышу во время терапевтических сессий:

- Прощения? У собственных детей? Да это они должны просить у меня прощения за то, что мы(родители) вырастили, выкормили, выучили, одели, обули, за всё то, что он/она натворили в своей жизни. Мы столько сил приложили, от много отказались. А они? Где благодарность?

- Да, я виноват/а перед ребёнком. Я смотрю на его жизнь, а там всё не так! У меня сердце болит за него. Я хочу помочь, а он меня/она меня не слышит.

- Причём здесь я?

Мы, родители, дети своих родителей, а они своих. Прежде всего мы пользуемся опытом своих родителей, а только потом решаем, оставить прежний опыт или получить иной, новый. Это ответственность взрослого ребёнка. Это закон жизни. Какой опыт вам достался от ваших родителей?

Когда ТЫ – ребёнок, то решение за тебя принимают взрослые.

Если ТЫ – взрослый, то возможности изменить многое в собственной жизни – твой осознанный выбор.

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Доченька, прости!

В каждой индивидуальной семейной ситуации появляется осознание последствий собственных взаимоотношений с детьми.

Рождаются следующие фразы:

Доченька, прости меня за то, что я твоя мама в первый раз. Я училась быть мамой и делала ошибки.

Прости, что я отказываюсь от своей жизни, а пытаюсь изменить твою. Прости, я не доверяю тебе.

Доченька, прости за то, что я хотела от тебя любви, которой мне не хватало. Ждала и обижалась. Ты не можешь быть для меня мамой, папой, мужем. Ты мне только дочка и всегда будешь мне только дочкой, а я тебе мамой. Ты можешь быть МАМОЙ только для своих детей.

Доченька, прости меня за то, что я говорила: «Ты должна жить лучше меня». Я не понимала, что пугала тебя этими фразами. Недоумение от этих фраз только укрепляло страх к этому миру, я думала, что это утверждение поможет тебе быть успешной.

Прости меня за то, что из-за страха смерти, страха потерять тебя, я постоянно опекала тебя, не позволяла быть самостоятельной, не отпускала тебя от себя. Лучше тебя знала, что ты хочешь. Только сейчас я увидела последствия такой гипер заботы.

Прости меня за то, что я не доверяла тебе и не научила жить самостоятельно и легко решать бытовые проблемы, действовать, а не ждать.

Я не научила тебя «хотеть», предугадывая твои желания и упреждая их.

Прости, что я приучила тебя только получать. Даже сейчас, когда ты взрослая, я пытаюсь предугадать твои желания. Это так! Пойми, очень трудно отказаться от своих привычек.

Прости, что я убеждаю тебя отказаться от своих собственных желаний, так как опираюсь на свои возможности, ведь я хочу принять участие в твоей жизни.

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Я хочу, чтобы ты была зависима от меня. Прости! Моё недоверие из-за того, что я не научила тебя различать что опасно, а что безопасно для тебя в этой жизни. Именно поэтому тебе страшно. Я «била по рукам», говорила: «Нельзя!». А надо было говорить: «Опасно!»

Прости, что чаще всего, возвращаясь с работы, я вслух жаловалась на невзгоды, проблемы, житейские ситуации и кризисы, на папу, забывая рассказать о том, как я с этим справляюсь, как я счастлива от того, что у меня есть ты и ОН. Возможно, что именно поэтому ты застряла в «детском» возрасте, чтобы не брать ответственность за себя, чтобы не жить «взрослой» жизнью.

Каждый миг, мгновение было дано мне на то, чтобы радоваться твоему существованию. Просто наслаждаться тем, как ты растёшь, взрослеешь, учишься быть.

Прости, что я отмахивалась от твоих вопросов, слез, прижиманий тогда, в детстве, в подростковом возрасте. Ты усвоила, что маму беспокоить не надо, мама занята. А сейчас я хочу внимания и заботы. Тогда отказалась, а сейчас хочу! Прости, я была глупа.

Прости, что чаще всего ты видела меня озабоченной и грустной. Я разучилась радоваться этому миру, и не научила тебя видеть радость в каждом мгновении.

Прости, что ты не оправдала те надежды, которые я на тебя возлагала, что ты не живешь по тому сценарию, который я себе сочинила.

Только сейчас я поняла, что ты родилась у меня не для того, чтобы оправдать мои надежды. У тебя своя судьба, а у меня своя.

Прости за то, что как в детстве, я не смогла «развести твою беду руками». Я женщина, а не Вселенная. Я могу сострадать, горевать, печалиться, плакать и радоваться вместе с тобой. Когда вместе, всё делится пополам!

Доченька, прости! Я не объяснила тебе, что развод бывает только между Женой и Мужем. Папа навсегда останется твоим папой. Он ушел от меня, а не от Тебя! Твоей вины в этом нет. У тебя будет свой/другой муж, отец твоих детей.

Доченька, прости, что я не рассказала тебе о своём счастье! Это про то, что ты у меня ЕСТЬ!

Ты для меня самая лучшая, самая добрая и самая родная доченька.

Я говорю тебе: «ДА!»

Я могла быть только такой, какой была! Прости!

Позволь присесть рядом. Давай обнимемся, прижмёмся друг к другу и просто ПОМОЛЧИМ! опубликовано econet

Автор Ирина Василакий

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