Приготовьте неожиданно вкусный, невероятно красивый и яркий по цвету свекольный домашний йогурт...

Оригинальный рецепт домашнего йогурта

Предлагаем приготовить неожиданно вкусный, невероятно красивый и яркий по цвету свекольный домашний йогурт.

Ингредиенты:

1 л молока (любой жирности)

2 ст. л. меда

1 запеченная в фольге свекла общим весом 350–370 г

5 г соли

75 г жирных сливок (33–35%)

125 г натурального йогурта

Приготовление:

Все ингредиенты поместить в чашу и пюрировать до однородной консистенции.

Процедить через сито, разлить йогурт по баночкам и оставить в йогуртнице на 8 часов или на ночь.

Перед подачей охладить.

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