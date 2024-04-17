Человек – такое существо, которое никогда не может быть довольным

О внешних конфликтах с другими людьми

Человек – такое существо, которое никогда не может быть довольным. Если только в самом маленьком возрасте, когда сытый спит рядом с мамой. Но по мере взросления, под влиянием социума, человек становиться «счастливым» обладателем жизни, в которой неизменно присутствуют внешние и внутренние конфликты.

Сегодня поговорим о внешних конфликтах с другими людьми.

К сожалению, человек не выбирает планету, на которой можно родиться, и вид разумного существа, у которого можно родиться. А это значит, что рождаясь, человек автоматически попадает в определенную среду, живущую по своим законам и правилам. И вариантов «не попадать» у него нет.

И человек вынужден учиться подчиняться этим законам и правилам, начиная от физиологии, то есть умению управлять своим телом, заканчивая умению выживать в условиях социума. И опять же, у человека нет выбора, учиться или нет. Вернее альтернатива только одна – смерть.

Но большинство все-таки предпочитают учиться, и дальнейшая жизнь каждого, по сути, зависит от того, насколько хорошо он умеет это делать, и насколько он умеет применять эти «знания» в жизни.

И кто же дает эти «знания»?

«Знания» дают структуры, называемые эгрегорами.

Эгрегор

Эгрегор - энергоинформационная структура, возникшая благодаря помыслам и эмоциям человека.

Самый первый эгрегор – общечеловеческий, энергетическая сеть планетарного масштаба, созданная мыслящими людьми. На этом уровне мы идентифицируем себя со всем человечеством, его прошлым и будущим, всеми знаниями и достижениями.

Ниже по уровню стоят национальные, религиозные, культурные эгрегоры. Здесь начинается разделение между людьми по этим признакам. Особенно это проявляется в пространстве мыслей. Например, христианский и мусульманский эгрегоры хоть и принадлежат к общему религиозному, учат своих адептов совершенно по разному.

Еще ниже идут еще более частные эгрегоры: партийные, профессиональные, по сферам интересов. Еще объединяющие людей из разных стран: эгрегор образования, медицины, волонтерства и благотворительности, музыки, искусств и другие.

Дальше идут еще более частные мелкие эгрегоры: семейные, эгрегоры организаций, различных клубов по интересам.

В результате получается вложенная и громоздкая конструкция эгрегоров, которую человек стремится удержать на уровне мыслей.

И когда человек думает в сторону одного эгрегора, он автоматически отключается от думания в сторону других интересных ему эгрегоров. «Смежные» эгрегоры стремятся получить внимание человека, ведь внимание человека – топливо для эгрегора, на котором он существует.

В результате человек оказывается раздвоенным, разтроенным, и при этом стремится успеть везде, угодить всем, и совместить несовместимое… Казалось бы, чем больший набор эгрегоров человеку удалось присвоить, тем больше свободы и кайфа у него должно быть в жизни. Ведь эгрегор – структура, выдающая бонусы своим адептам. Но на самом деле все наоборот.

Чем больше количество эгрегоров человеку удалось совместить, тем меньший диапазон мыслей и действий бывает ему доступен. Равновесие сложной системы очень хрупкое, и возможно только в узком диапазоне параметров. Это как карточный домик. Если собьется один параметр то, очень вероятно, что он потянет за собой еще несколько. Именно поэтому «беда обычно не приходит одна».

Каждый эгрегор требует определенного «режима обслуживания», как минимум надо с определенной периодичностью думать о нем. А лучше уделять ему внимание, делать какие-то действия в его сторону. Если этого не делать, связь с эгрегором прервется.

Допустим с друзьями нужно встречаться хотя бы раз в месяц, с любимым – 3-4 раза в неделю, на работу ходить – 5 раз в неделю. Попробуйте месяц не появляться без уважительной причины на работе – рабочий эгрегор вам не простит…

Внешние конфликты. Связь с эгрегорами.

Конфликты между людьми возникают тогда, когда эгрегоры, обслуживаемые в данный момент у людей не совпадают.

Самые простые примеры.

Конфликт начальника и подчиненного. Конфликт происходит тогда, когда в один момент времени начальник обслуживает эгрегор денег, и рабочий эгрегор, а подчиненный «витает в облаках» и ждет окончания рабочего дня чтобы пойти на свидание, то есть обслуживает романтический эгрегор.

А в другой момент времени подчиненный сосредоточен на работе, так как хочет получить бонус в виде премии, и вектор его мыслей и стремлений совпадает с вектором начальника. Тогда в это время на работе «тишь да гладь», так как оба обслуживают один и тот же эгрегор.

Да, человеку необходимо обслуживать каждый эгрегор в определенное время.

При этом большая часть действий и мыслей бывают вынужденные и никакого ощущения радости при этом не возникает. И единственный стабильный бонус, который будет иметь такой человек — это получение энергии окружающих людей в виде восторга и зависти. А зависть нередко бывает черной и недоброжелательной, и такой энергообмен не сулит ничего хорошего.

А есть еще нестабильные, но материальные бонусы, которые получает человек от эгрегора. А другим неочевидна связь между качеством и количеством обслуживания человеком эгрегора и размером представленного бонуса.

Всегда кажется, что другой получает «пряники» от эгрегора ни за что.

Неочевидность между вкладом другого человека в обслуживание эгрегора и размером бонуса от него – приводит к конфликтам между людьми.

И человек вынужден «фильтровать» свое окружение, оставляя в нем только тех людей, у которых уровень зависти не сильно высок.

Так как даже те, кто завидует «белой» завистью, делают это не совсем «бесплатно». С ними нужно делиться плодами своих достижений, иначе зависть быстро перейдет в «черную».

Есть еще одна причина возникновения конфликтов между людьми.

Способности и возможности людей разные, так же различается способность людей присваивать эгрегоры. Кому-то легко держать в поле внимания 10-ть эгрегоров, а кто-то с трудом справляется с 4-мя. Конечно, цифры условные.

У человека, присвоившего бо́льшее количество эгрегоров снижается вероятность мысленного «зацикливания» на какой-то одной сфере. Они не могут себе позволить остановиться на каком-то одном переживании и «прокручивать» его: нужно успеть обслужить другие эгрегоры, иначе вся конструкция из связки эгрегоров может просто завалиться, как тот карточный домик.

При этом большинство эгрегоров являются многоуровневыми, что сильно усложняет механизм. Взаимодействие с эгрегором происходит как бы «ступеньками», на каждой из которых открываются новые перспективы.

Люди находятся на разных «ступеньках» эгрегоров. И мало того, на разных ступеньках разных эгрегоров. И что для одного очевидно, то для другого – «даже в мыслях не было».

Приведу пример.

Представьте себе: организация со старыми сотрудниками, которые уже не один пуд соли съели, знают все возможные закидоны начальства, знают, за что можно бонусов от директора получить, а за что ругать будут. Знают все гласные и негласные правила и нормы поведения, допустимую степень пофигизма и прочие «фишки» организации.

И вот эта организация берет на работу молодого зубастого заместителя начальника. Как вы думаете, на какой день в организации начнутся конфликты? Понимаете, что люди стоят на разных «ступеньках» этого эгрегора?

И такая «ступенчатость» содержит в себе еще другую опасность – «зацикливание». Многие, пройдя очередную «ступеньку», так и остаются на ней. Не могут двинуться ни вперед, ни назад. Бросить, развернуться и уйти не получается потому, что все мысли крутятся вокруг первых «ступенек» и тем, как сложно было на них «взобраться». Довольствоваться тем, что есть — тоже тяжело, потому что человек видит, как может быть, но каких-то личностных качеств ему не хватает для шага на другую «ступеньку».

Способность людей с легкостью идти по «ступенькам» эгрегора провоцирует у других зависть и ведет к конфликтам.

Многие не понимают, почему одному все дается «легко», а другому никак не удается сдвинуться с места. И самое простое, что делают люди — вступают в конфликт, преследуя единственную цель – выбить из-под ног человека «ступеньку», скинуть его с нее, чтобы он оказался на одном уровне с ними.

Примеры: подковерные игры на работе, интриги в любовных отношениях, доносы, раскулачивание, революции и всеобщее «равенство».

Внешние конфликты. Услуги.

Если вернуться в начало статьи, то я говорила о «знаниях», которые дают людям эгрегоры, и что не получать эти знания у человека нет никакой возможности. И «знания» даются человеку хоть и от эгрегоров, но через других людей.

Каждый человек «работает», то есть делает какое-то дело, и этой работой пользуются другие люди и общество в целом. И человек получает за свою работу либо деньги, либо какие-то другие ресурсы, необходимые для того, чтобы он мог продолжать делать то дело, которое делает.

Для краткости назовем это дело «услугой». Понимая под этим не только физические дела, но и моральные услуги, оказываемые людям.

Например: и разговор с коллегой, который нужен ему, и придержать дверь, и попить чай со свекровью, и купить в магазине товар у продавца и пойти вскопать огород — все это услуги.

Все, что требует обмена ресурсами — услуга. Мы меняем свои физические, моральные силы, свои чувства и эмоции, свое время, свои знания и умения, навыки и качества на ресурсы, которых у нас нет.

Мерой обмена являются деньги. То есть оказал услугу, конкретную, измеримую — получил деньги, чтобы купить другую услугу, конкретную, измеримую. Обменял один ресурс через деньги на другой ресурс.

Если услуга оказана, и потребитель услуги ее принял, возникает некое «обязательство» оплатить эти услуги.

Конфликты возникают там, где идет перекос в оплате «обязательств».

Смотрите, мы оказываем услуги множество раз в день.

Часть этих услуг не значительны для нас, и мы о них быстро забываем. Часть оставляет небольшое «раздражение», и оно свербит до тех пор, пока нам не окажут ответную услугу. А вот часть услуг делается для того, чтобы получить похвалу, бонусы от эгрегора.

Нередко бывают ситуации, когда кто-то оказывает нам услугу, и для него это много значит, и он будет надеяться получить за эту услугу возврат. А для нас это может значить сущий пустяк, и сделать какой-то возврат за нее мы можем не более чем чисто символически.

И, по сути, конфликты и проблемы взаимоотношений возникают на этой почве — мы неравноценно обмениваемся услугами.

Мы так же получаем множество услуг от других людей, и это накладывает на нас «обязательство» компенсировать их, раз уж мы их приняли.

Если человек соблюдает баланс между отданными и полученными «услугами», он воспринимается как человек, с которым можно иметь дело.

Но есть люди, которые не хотят погашать свои «обязательства», скажем, на добровольных началах. Или люди, которые оказывают «услуги» по рукоприкладству, пакостям, оскорблениям или грубости. Они, естественно, не хотят получать погашение «обязательств» другими людьми.

То есть создают перекос в системе «Товар-деньги (энергия, ресурсы)-товар».

Такие люди ощущаются «нечистыми», и от них стараются держаться подальше.

Считывается это другими людьми моментально, вот мы только мельком увидели человека, и у нас уже создалось о нем первое впечатление – довольно информативное, хотя не конкретное. И первое впечатление имеет очень высокий приоритет. Человек может потом хоть из кожи вон вылезти, пытаясь доказать, что на самом деле все обстоит не так, как нам «показалось» тогда, но вряд ли в этом преуспеет, несмотря на все свои старания.

Но другое дело, что люди зачастую предпочитают не обращать внимания на интуицию, и вступают во взаимоотношения с таким человеком.

И как только тот поступает с ними привычным для себя образом — происходит конфликт.

Интересен также случай, когда человек самостоятельно вешает на себя «обязательство», за которое он уже «расплатился». Я говорю про такие услуги, про которые говорят «я перед тобой в неоплатном долгу».

Если человек никак не препятствует погашению «обязательства» перед «кредитором», то «неоплатный долг» быстро превращается в «погашенный», так как человек своими мыслями, энергией, помощью, силами и временем старается быстрей его оплатить.

Но почему-то думает, что этого недостаточно, хотя с него уже никто ничего не спрашивает. «Кредитор» уже вполне удовлетворен погашением «обязательств», а «должник» все продолжает и продолжает оказывать ответные «услуги».

Это тоже приводит к перекосу в системе «Товар-деньги (энергия, ресурсы)-товар».

Для того, чтобы жить спокойно, нужно понимать, что, если ты оказал услугу, то деньги (или другой вид энергии, ресурсов) ты будешь получать от потребителей своих услуг, независимо от того, согласны потребители платить за это, или не согласны. Энергия, так или иначе, у них отнимется и перейдет к вам, к кому и должна перейти..

И наоборот. В твоих интересах оплатить «обязательства» добровольно, а не принудительно. Тогда люди будут воспринимать тебя как человека, с которым можно иметь дело, а значит меньше конфликтовать с тобой.

И хотя всегда будет сферы, где возврат на оказанные нами услуги будет не равноценен, нужно постараться самостоятельно минимизировать такие сферы.

И так же нужно помнить, что вступаем мы в конфликт не просто от «нечего делать», а тогда, когда считаем, что наши услуги не оплачены. Если же в конфликт втягивают нас, то значит мы задолжали кому-то за оказанные им услуги.

И так же всегда нужно помнить, что «долги» могут быть опосредованы, и не коррелировать напрямую. Вы могли задолжать Пете, а в конфликт вас втягивает Вася. Снимает с вас энергию, заставляет что-то сделать помимо вашей воли, и вы вынуждены делать. Но Вася и Петя хорошие друзья, и Вася обязательно расскажет Пете, как он «разобрался» с вами, отчего Петя будет доволен и удовлетворен. То есть Петя получит таки свою компенсацию.

Это примитивный пример, но именно так в жизни все и происходит, только гораздо более сложно. Поэтому – оплачивайте долги. И не обманывайте себя.

Мы вступаем в конфликт, заранее зная последствия, с тайной надеждой, что именно мы выйдем в нем победителем. Даже если конфликт нам навязывают. опубликовано econet

Автор Ольга Цыбакина

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