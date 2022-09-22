Закон ожидания

Окружающие, подобно зеркалу, отражают ваше ожидание, позитивное пли негативное, обратно на вас.

Ваши ожидания – ваше будущее. То, что вы ожидаете, о чем думаете – то и приходит в вашу жизнь.

Ожидайте лучшего!

Вы сами выбираете направление своей жизни, думая и говоря о том, как пойдут дела. Когда вы уверенно ожидаете хорошего, с вами обычно случается хорошее. Если же вы ожидаете чего-то плохого, вы и здесь обычно не бываете разочарованы.

Но благодаря сложившимся стереотипам в обществе, основной оттенок ожиданий большинства людей носит негативный характер. Отсюда и большинство проблем, которые есть у подавляющего числа человечества.

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Ваши ожидания оказывают огромное воздействие и на окружающих вас людей и на события. То, чего вы ждете от людей и сложившихся ситуаций, определяет ваше отношение к ним в большей мере, чем любой другой фактор, и окружающие, подобно зеркалу, отражают это ваше отношение, позитивное пли негативное, обратно на вас.

Этим можно объяснить чудесное выздоровление безнадежных пациентов, которым в качестве лекарства давали пустышки, но говорили, что это новое лекарство, которое вылечит их. И вера в докторов создавала позитивное ожидание выздоровления, что в свою очередь приводило к полному исцелению человека.

В личной жизни то, чего вы ожидаете от своих сотрудников, начальства, клиентов и даже от своего будущего, имеет тенденцию сбываться. Ваши ожидания плохого или хорошего оказывают мощное воздействие на людей и события, они притягивают именно то, что вы ожидаете!

Вселенной все равно, хотите вы того, что ожидаете. Логика ее очень проста – если вы думаете об этом большую часть времени, значит это именно то, что вы хотите. Ей не важно – плохо это или хорошо для вас. Она просто оправдывает ваши ожидания.





Как можно немедленно применить этот закон:

1. Меняйте ваше мышление. Ожидайте лучшего! Предполагайте самые лучшие намерения со стороны всех с кем общаетесь. Если что-либо будет происходить вопреки вашим ожиданиям, пытайтесь выяснить причину.

2. Проанализируйте ваши ожидания относительно всех сфер вашей жизни – семья, работа, вы сами, здоровье. Если где-то есть негативные ожидания – замените их на позитивные.

3. Контролируйте свои ожидания. На начальном этапе вам будет очень не просто заменить позитив на негатив. Но негативные ожидания это всего лишь привычка, от которой вы можете легко избавиться если захотите. Постепенно вы замените все ваши ожидания на позитивные. опубликовано econet.ru

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