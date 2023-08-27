Эстафету по забыванию себя и выживанию в условиях, когда тебя не учитывают, не слышат и не понимают - ее передают по наследству родители. Чему научились сами, то и передают детям.

Отказ от себя

Утро. Клиент на сессии, в ответ на мой вопрос после долгой паузы: - Я не знаю, что я хочу... не понимаю.



Поздний вечер. Длинный холл огромного торгового центра. За молодой женщиной тащится уставший 4-х летний малыш. Ноги у него заплетаются. Ноет: «Мама, я устал, пойдем домой…», ноет, но уже как-то вяло, вероятно, уже не надеясь, что его услышат. Мама, освобождаясь от фирменных пакетов из дорогих женских бутиков, вдруг полицейским разворотом за руку резко ставит сына напротив себя и зло кричит ему в лицо:

- Никого не интересует, что ты хочешь! Мало ли, что ты хочешь! Я уже устала от тебя!

Наверное, и ей в детстве так же в лицо кричали о том, что ее чувства и желания не интересны, что они ничего не стоят.

Наверное, и ее состояние в детстве никто не хотел учитывать и считаться с ее усталостью или другой неспособностью что-то понять, решить, смочь.

Наверное, и ей, встретившей не раз родительские упреки и раздражение, пришлось учиться помещать свою боль в самый дальний уголок своей души, чтобы ее не замечать и как-то справляться с этой своей жизнью, где тебя не хотят понимать.

Наверное, и ей пришлось долго учиться вслед за болью не замечать и все другие свои чувства, учиться страху перед ними, а вместе с чувствами и перед своими мечтами, желаниями и потребностями.

Наверное, она долго училась забывать себя, ту самую настоящую, знающую свою радость и умеющую щедро делиться ей со многими.

Выживала. Вот и передает сейчас эту эстафету по забыванию себя и выживанию в этих условиях, когда тебя не учитывают, не слышат и не понимают. Чему научилась, то и передает сыну.

Чтобы однажды его план по выживанию без чувств достиг своей цели, и он превратился в человека, который как-то утром на сессии скажет: - Я не знаю, что я хочу, не понимаю.

К сожалению, таких историй в жизни очень много и происходят они давно и повсеместно.

Карен Хорни пишет: «Каким образом человек может потерять себя? Такое незаметное, неосознанное и немыслимое предательство часто начинается в раннем детстве, когда происходит душевная смерть, так как ребенка не принимают таким, каков он есть на самом деле, его не любят и всячески критикуют все его спонтанные проявления. О да, они любят его!», но только требуют или ждут от него, чтобы он стал другим! А значит, его нельзя, просто принять. И со временем, сам ребенок и сам начинает верить в это, и в конце концов принимает это, как неоспоримую истину.

Он по-настоящему отказался от самого себя. И тут становится не так важно, подчиняется или протестует ребенок, уходит ли в свой мир иди делает что-то другое - важным становится только его поведение, которое удобно его родителям. И если он даже заметит это, то подумает, что это вполне нормально. И выглядит все это вполне благовидно, так как все это происходит незаметно, непроизвольно, а порой и анонимно». опубликовано econet

Автор: Ольга Попова

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