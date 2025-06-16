Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Еда
  4. Клубничный сорбет

Клубничный сорбет

Источник: vk.com 16 июня 2025 6466
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Блестящий, ярко-красный клубничный сорбет – идеальный десерт для жаркого летнего дня...

Клубничный сорбет

Идеальный десерт для жаркого летнего дня

Главное отличие сорбета от мороженого – в отсутствии любых жиров и, соответственно, лишних калорий. Благодаря этому он менее калориен и потому ценится сторонниками здорового питания.

Ингредиенты:

  • свежая клубника – 200 г
  • сок лимона – 1 ч. ложка
  • сок лайма – 1 ч. ложка
  • мята – 2-3 листика
  • вода – 10 мл

Клубничный сорбет
Приготовление:

Клубнику промыть холодной водой, оборвать листики. Далее необходимо ее отправить в чашу блендера или кухонного комбайна. Взбить на средней скорости до образования однородной кашицы.

Теперь следует подготовить ингредиенты для кисленького сиропа. Для этого отрезаем половину лайма и лимона. Сок выдавливаем в отдельную посуду, добавляем туда же воду (обычную, чистую) и листики мяты. Настаиваем 10 минут.

Заливаем лимонно-мятную водичку в клубничную кашицу. Хорошо перемешиваем.

Попробуйте получившееся пюре на вкус. Если пюре густое, можно добавить еще воды.

Отправляем сорбет в морозилку на 3 часа. По возможности возьмите посуду, которая закрывается крышкой. В течение этих 3 часов периодически открывайте контейнер с пюрешкой и размешивайте его. Это делается для того, чтобы создать слегка рыхлую структуру, иначе пюре застынет куском льда.

Не передерживайте десерт в морозилке и не готовьте большие порции с запасом, ведь это блюдо можно сделать быстро в любое время.

Готовьте с любовью!econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

сорбет мороженое лакомство ягоды клубника еда и рецепты

Еще от vk.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Если вы внезапно очутились в яме, первое, что надо сделать — это перестать копать. Уилл Роджерс
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.