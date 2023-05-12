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У него НЕТ денег

Источник: irinagavrilovadempsey.ru 12 мая 2023 6420
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Ох уж эти мужчины. Как хочется сильного и нежного, богатого и умеющего любить. Но зачастую в жизнь женщины приходят вовсе не герои из её грез

У него НЕТ денег

Ох уж эти мужчины. Как хочется сильного и нежного, богатого и умеющего любить. Но в жизнь женщины приходят вовсе не герои из её грез и мечтаний.

Как часто я слышу от женщин: «Я полюбила мужчину, но... у него совсем нет денег».

«Он лучший среди всех, кого мне удавалось встретить. Его душевная доброта, внимательность и забота просто сводят меня с ума. Он искренне интересуется моей жизнью. Я чувствую, что не безразлична ему, но у моего мужчины нет денег!

Бывшая жена отобрала у него квартиру и все сбережения, оставив лишь старый автомобиль. Все заработанные деньги он, конечно, тратит на меня с дочкой, но суммы небольшие, а заработок нестабильный.

Мне очень хочется надеяться, что скоро ситуация изменится, ему удастся устроиться на достойную работу. Но я уже устала ждать, мое терпение на пределе. Иногда я ощущаю себя эгоисткой и меркантильной стервой, которая не знает цену любви и нежности. Но в то же время я чувствую себя полной дурочкой, что трачу собственные деньги на мужика, а потом виню себя в этом. Я не понимаю, как поступить: просто быть доброй и нежной или включить свой разум и освободиться от этой ненормальной любви?».

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Такое письмо я получила недавно. За много лет моей работы довольно часто приходилось встречаться с тем, что женщин тревожат подобные проблемы.

Найти ответ на все вопросы не так-то просто. Женщина должна уметь самостоятельно принимать решения в таких ситуациях. И только ее сердце сможет подсказать, стоит ли любить человека без денег, или же ждать любящего мужчину с тугим кошельком.

Чтобы разобраться с чувствами, необходимо заглянуть в суть проблемы.

У него НЕТ денег

Где же вы настоящие мужчины?

По мнению всех женщин, мужчина – добытчик и обязан содержать свою семью. Но с точки зрения современной жизни, это не совсем так. И если согласиться с тем, что в обязанности мужчины входит материальное содержание семьи, то женщине необходимо в любой ситуации оставаться женщиной. Но в современных реалиях ситуация складывается совсем иначе. Мужчина должен быть смелым и решительным, но одновременно полностью подчиняться женщине. Получается некий парадокс, не так ли?

Жизнь меняется стремительными темпами, и роль мужчины и женщины рассматривается совершенно по-разному. Представительницы прекрасного пола стали чересчур самостоятельными во всех отношениях. Они успешно занимаются развитием своего бизнеса, и в большинстве случаев, зарабатывают гораздо больше мужчин, а также решают множество задач без постороннего вмешательства. Женщины стали более независимыми и самостоятельными, поэтому они не видят рядом с собой сильных мужчин. Поэтому многие женщины сталкиваются с дилеммой: «Я полюбила человека, но, увы, он без денег».

Мифы о чудесных превращениях

Все вышесказанное никоим образом не снимает ответственность с мужчины за сохранность и содержание семьи. И он обязан быть настоящим добытчиком, если хочет видеть рядом с собой хрупкую женщину.

Я считаю, что каждый человек независимо от пола, должен уметь решать свои проблемы внутри себя. Мужчина должен выполнять свой долг, а женщина – свое предназначение. А возлагать ответственность на хрупкие женские плечи – неправильно и несправедливо.

Любые отношения похожи на дорогу с двухсторонним движением.

И все чудесные истории, что любовь женщины способна превратить любого неудачника в бизнесмена, аналогичны сказке о красавице и чудовище. К тому же в сказках мужчины тоже творят чудеса. Вспомните, как Иван-царевич сначала целовал жабу, чтобы она превратилась в красивую девушку. При этом стоит осознавать, что лягушка когда-то уже была прекрасной принцессой, а чудище - благородным принцем.

Безусловно, женщины обладают невероятной властью, которая позволяет поднять мужчину на вершины славы и власти. Однако завораживающая сила имеет свои границы. Большое значение имеет внутренний потенциал человека, именно здесь и срабатывает феномен с заколдованными принцами и принцессами.

Наверное, многие согласятся, что если богатого человека настигла неудача, то через некоторое время он снова поднимется и станет успешным, а вот бездельнику, сколько денег не давай он все равно останется нищим. Потенциальные возможности человека измеряются вовсе не финансовым благосостоянием.

Как понять на что способен мужчина?

Если в вашей жизни появился мужчина без денег, то может стоит приглядеться к нему получше. Вычислить неудачника не составит особого труда.

  • Не стоит верить красивым словам. Обратите внимание на его поступки, на способы решения возникших проблем.
  • Понаблюдайте, сидит ли он ночи напролет за компьютером в поисках работы или же лежит целыми днями на диване, ссылая на то, что он еще эмоционально не готов менять свою жизнь.
  • Бросает ли он все усилия на поиски работы, пусть даже низкооплачиваемой, или же настаивает на том, что он не ради этого учился в университете.
  • Посмотрите, как он справляется с поставленными задачами – быстро, медленно, способен ли он довести начатое дело до победного конца.

Возможно, ваш мужчина красиво говорит о чувствах и пылко размышляет над вариантами, где заработать, но на самом деле просто не способен на решительные действия. Поверьте, чтобы полностью удостовериться в том, способен ли человек работать и зарабатывать деньги, потребуется всего один месяц.

Убедившись, что кроме комплиментов и нежности, вы больше ничего не получите от своего избранника, вряд ли вам стоит надеяться на то, что он изменится. Просто признайтесь в этом самой себе и сделайте честный выбор – любить мужчину за его деньги или за его чувства к вам. Но если выбор сделан, не стоит тешить себя надеждами, что ваш мужчина сможет в скором времени найти достойную работу и станет успешным человеком.

Если вам безразлично его финансовое положение, и вы хотите просто тепла, любви и нежности, то это ваш выбор – можете смело выходить замуж. Вы сами в ответе за вашу жизнь, только не стройте иллюзий, возлагая надежды на светлое будущее. Не стоит убеждать себя, что у вашего мужчины всего лишь временные трудности, с которыми вместе вы быстро справитесь. Иначе в будущем вас ждут лишь огорчения и разочарования, и пылкая любовь исчезнет бесследно.

Не стройте иллюзий!

Я не вижу никакой проблемы в том, что женщина полюбила небогатого мужчину. Проблема заключается в том, что женщина не хочет принять реальность и согласиться с действительностью. Просто необходимо научиться определять потенциальные возможности мужчины. Не стоит путать временные трудности с привычным состоянием, исправить характер человека очень сложно.

Основная проблема заключается в напрасной надежде, которая живет в душе женщины. И она верит, что вскоре все наладится и ему удастся найти достойную работу. Но всю жизнь любить человека, у которого совершенно нет денег, она не согласна.

Все семейные отношения неповторимы и уникальны. Редко можно встретить семьи, где господствует равенство, в основном у каждой пары свои порядки. В некоторых семьях муж сидит дома, полностью ведет хозяйство, и все всех устраивает. Но часто наоборот мужчину не застанешь дома, он все время на работе, а жена с нетерпением ждет его дома. Главное, чтобы в отношениях царило взаимопонимание!

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Делайте выбор осознано!

Суть вопроса заключается только в осознанном выборе с вашей стороны. Если вы знаете на что идете, и при этом вас все устраивает, то в этом нет ничего предосудительного. Все неприятности начинаются с собственных заблуждений.

Мы попросту иногда не хотим воспринимать правду, какой бы она ни была. И как только женщина начинает выискивать в своем муже качества, которыми на самом деле он не обладает, возникают недопонимания в семейных отношениях.

Необходимо научиться трезво, смотреть на вещи. Безусловно, женщина может помочь мужчине стать благополучным и занять высокое положение в обществе. Однако ей стоит осознавать, что у мужчины должно присутствовать желание и внутренний потенциал для развития. Иначе его внутренняя слабость не даст преодолеть жизненные препятствия, и никакая женщина не в силах это изменить. Даже психологи в таких ситуациях бессильны.

Неразборчивыми женщин делает вынужденное одиночество. Женщина быстро устает быть одна и готова на любые отношения. Ее душа нуждается в заботе, тепле и нежности. Жажда любви мучает ее настолько сильно, что она подобна цветку, который долго был в темноте и теперь стремиться найти солнечный свет, но реальность жестока и обманчива.

Многие мужчины, понимая глубокую потребность женщин в любви, бессовестно играют их чувствами.

И мне бы хотелось дать женщинам несколько советов:

  • Во-первых, как бы сильно вам ни наскучило одиночество, не спешите впускать в свое сердце мужчину. Постарайтесь сначала хорошо его узнать.
  • Во-вторых, если у мужчины есть проблемы в финансовом плане, не отталкивайте его сразу. Ведь у каждого человека в жизни наступает сложный период.
  • И, в-третьих, не стоит долгое время оставаться рядом с тем человеком, который не может дать вам то, чего вы хотите. Если, он не удовлетворяет ваши материальные запросы, и вы не можете с этим смириться, то лучше сразу расстаться.

Не стройте иллюзий просто уходите. Лучше порвать такие отношения сразу, ведь со временем вы только больше привяжетесь к нему, и вам трудно будет принять в свою жизнь кого-то другого. Хотя некоторым необходимо испить всю чашу до дна, чтобы понять и сделать определенные выводы.

Абсолютно не важно, любите ли вы бедного или богатого мужчину. Огромное значение имеет только ваше отношение к этому. Если после слова люблю, вы ставите «НО», то ваши отношения рано или поздно однозначно разрушатся.

Согласитесь, есть большая разница между двумя предложениями: «Я люблю мужчину, и у него нет денег» и «Я люблю мужчину, но у него нет денег». Доверьтесь вашему сердцу и сделайте правильный выбор!опубликовано econet

Автор: Ирина Гаврилова Демпси

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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деньги мужчина одиночество женщина любовь психология

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