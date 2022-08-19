В домашних условиях можно без труда приготовить этот вкусный летний десерт, сделав его максимально полезным для здоровья.

В домашних условиях можно без труда приготовить этот вкусный летний десерт, сделав его максимально полезным для здоровья.

Персиковое мороженое

Ингридиенты на 6 порций:

3 средних персика

1/2 стакана 2% греческого йогурта

1/3 стакана любого подсластителя: сироп агавы, топинамбура, мед и проч.

1/3 чашки молока (в оригинале миндального, но можно и обычное)

1/4 ч. л. миндального экстракта

1/8 ч.л. мелкой соли

щепотка ванили

Приготовление:

1. Разрезать персики пополам, удалить косточки. Нарезать половинки мелкими кусочками, пока не наберется целый стакан персиков. Выложить в миску. Отложить.

2. Оставшиеся персики крупно порезать и смешать в блендере с остальными ингредиентами до получения однородной массы. Вылить массу в миску с кусочками персиков и тщательно перемешать.

3. Разложить по формочкам для мороженого или в обычные пластиковые стаканчики, воткнуть палочки и заморозить на 5-6 часов.

4. Чтобы мороженое легко вынималось, подержите недолго формочки с готовым мороженым под струей теплой воды.

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