В домашних условиях можно без труда приготовить этот вкусный летний десерт, сделав его максимально полезным для здоровья.
В домашних условиях можно без труда приготовить этот вкусный летний десерт, сделав его максимально полезным для здоровья.
Ингридиенты на 6 порций:
Приготовление:
1. Разрезать персики пополам, удалить косточки. Нарезать половинки мелкими кусочками, пока не наберется целый стакан персиков. Выложить в миску. Отложить.
2. Оставшиеся персики крупно порезать и смешать в блендере с остальными ингредиентами до получения однородной массы. Вылить массу в миску с кусочками персиков и тщательно перемешать.
3. Разложить по формочкам для мороженого или в обычные пластиковые стаканчики, воткнуть палочки и заморозить на 5-6 часов.
4. Чтобы мороженое легко вынималось, подержите недолго формочки с готовым мороженым под струей теплой воды.
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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