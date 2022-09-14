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Как обстоятельства меняют людей

Источник: psi-technology.net 14 сентября 2022 6208
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Обычно обстоятельства меняют людей, но иногда попадаются люди, которые меняют обстоятельства

Как обстоятельства меняют людей

Обычно обстоятельства меняют людей, но иногда попадаются люди, которые меняют обстоятельства. Они не хотят мириться с ролью жертвы и берут ситуацию под свой контроль. Сильная воля, крепкие нервы и желание быть хозяином своей судьбы помогают им не упасть духом в трудную минуту. 

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Однажды к отцу пришла дочь, молодая женщина, и с грустью сказала:

— Папа, я так устала от всего, у меня постоянные трудности на работе и в личной жизни, уже просто нет сил… Как справляться со всем этим?

Отец ответил:

— Давай я тебе покажу.

Он поставил на плиту 3 кастрюли с водой и принес морковь, яйцо и кофе. Опустил каждый ингредиент в отдельную кастрюлю. Через несколько минут выключил плиту и спросил дочь:

— Что стало с ними?

— Ну морковь и яйцо сварились, а кофе растворился, — ответила девушка.

— Правильно, — сказал отец, — но если мы посмотрим глубже, то окажется, что морковь, которая была твердой, после кипятка стала мягкой и податливой. Яйцо, которое раньше было хрупким и жидким, стало твердым. Внешне они остались такими же, но внутренне изменились под воздействием одинаковой враждебной среды — кипятка.

То же происходит и с людьми: сильные внешне люди могут расклеиться и стать слабаками там, где хрупкие и нежные лишь затвердеют и окрепнут…

— А как же кофе? — удивленно спросила дочь.

Как обстоятельства меняют людей

— О, кофе — это самое интересное. Он полностью растворился в агрессивной среде и изменил ее — превратил кипяток в чудесный ароматный напиток.

Есть люди, которых не могут изменить обстоятельства, — они сами изменяют их и превращают в нечто новое, извлекая для себя пользу и знания из обстоятельств.

Кем стать в трудной ситуации — выбор каждого.опубликовано econet.ru

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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