Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Еда
  4. Свёкла с гранатом по-мароккански

Свёкла с гранатом по-мароккански

Источник: omfood.ru 09 сентября 2024 6436
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Салат из свёклы с гранатом по-мароккански вкусен и тёплым, и холодным на следующий день.

Свёкла с гранатом по-мароккански

Вкусные рецепты мира: свёкла по-мароккански

Простая свёкла расцветает новыми вкусами, если подобрать для неё подходящее окружение. Кисло-сладкий гранат, ароматный густой бальзамический уксус, горьковатая цедра апельсина и солёные фисташки делают её королевой.

Ингредиенты:

  • 5-7 небольших молодых свёколок,
  • 1 ч.л. соли,
  • 2 ст.л. оливкового масла,
  • 1 ст.л. бальзамического уксуса,
  • 0,5 ч.л. зиры или семян фенхеля,
  • 0,5 граната,
  • 3-4 ст.л. фисташек,
  • 1 ст.л. апельсиновой цедры

Заправка:

  • 0,5 стакана бальзамического уксуса,
  • 1 ч.л. кленового сиропа или мёда

Свёкла с гранатом по-мароккански

Как приготовить: 

Свёклу очистите, нарежьте дольками, полейте маслом и уксусом, посолите, поперчите, посыпьте специями, выложите на смазанный маслом противень и запекайте 40-45 минут при 220?С, изредка помешивая.

Уксус и кленовый сироп влейте в сотейник и уваривайте 20 минут на слабом огне, пока объём не уменьшится в 2 раза.

Готовую свёклу остудите, выложите на тарелку, смешайте с семенами граната, колотыми фисташками и цедрой. Полейте тёплой заправкой.

Салат из свёклы с гранатом по-мароккански вкусен и тёплым, и холодным на следующий день.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью!econet

Автор: Sylvia Fountaine

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

еда рецепты свекла салат гранат как приготовить

Еще от omfood.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    У человека две жизни, и вторая начинается тогда, когда мы понимаем, что жизнь всего одна. Том Хиддлстон
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.