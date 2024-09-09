Свёкла с гранатом по-мароккански

Салат из свёклы с гранатом по-мароккански вкусен и тёплым, и холодным на следующий день.
Простая свёкла расцветает новыми вкусами, если подобрать для неё подходящее окружение. Кисло-сладкий гранат, ароматный густой бальзамический уксус, горьковатая цедра апельсина и солёные фисташки делают её королевой.
Ингредиенты:
Заправка:
Как приготовить:
Свёклу очистите, нарежьте дольками, полейте маслом и уксусом, посолите, поперчите, посыпьте специями, выложите на смазанный маслом противень и запекайте 40-45 минут при 220?С, изредка помешивая.
Уксус и кленовый сироп влейте в сотейник и уваривайте 20 минут на слабом огне, пока объём не уменьшится в 2 раза.
Готовую свёклу остудите, выложите на тарелку, смешайте с семенами граната, колотыми фисташками и цедрой. Полейте тёплой заправкой.
Салат из свёклы с гранатом по-мароккански вкусен и тёплым, и холодным на следующий день.
Приятного аппетита! Готовьте с любовью!econet
Автор: Sylvia Fountaine
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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