Единственная причина того, что люди плохо заботятся о себе

Им все время хочется, чтобы все им давали другие, или судьба, сами для себя они делать ничего не хотят.

Ответственность за себя

Очень любят многие люди писать о необходимости любви к себе. Замечают они, что многие плохо питаются, не заботятся о своем теле, спиваются, сгорают на работе, сидят в интернете ночами вместо сна, сливают себя в деструктивных отношениях, плохо одеваются, запускают жилище и так далее - обращаются с собой и своей жизнью дурно.

"Мало любви к себе!" - делают люди вывод. И тут же причину называют: родители плохие. Не научили нежиться и блаженствовать, заставляли думать о других, а если бы растили эгоистов, все было было бы отлично, они бы любили себя и заботились о себе.

Вы, кто подобную ересь пишете, с дуба что ли рухнули? Вас почему-то не меньше, а все больше, как-будто это заразно.

Причина того, что люди приводят себя в жуткое состояние - избыток эгоцентризма, а не недостаток. Такой человек не выносит никакого стресса и все время идет по пути наименьшего сопротивления, тянет к себе, что плохо лежит.

Вкусно ему, он и кушает, сколько влезет (а влезает с каждым разом все больше) усыпает крошками тройной подбородок. В заботе о других он так обжирается?

Не соблюдает режим сна, зависая на сериалах, ради родителей? Запускает свое здоровье для детей? То, что ему некогда подумать о себе, потому что он как маленькая пчелка в думах о близких и трудах ради близких - стыдные отговорки.

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Вы хоть раз видели деятельных людей? У них все нормально с внешним видом и бытом.

Плохо бывает у трудоголиков, но трудоголизм - это аддикция, трудоголик, перерабатывая, уже не делает ничего полезного, только горит, он не в заботе о других горит, а переключаться не умеет, застревает как азартный игрок. Люби он семью, друзей, переключался бы на близких. То есть и трудоголика тоже подводит эгоцентризм, зацикленность на своих хочу.

Я вам сейчас назову единственную причину того, что люди плохо заботятся о себе. Они ждут, что о них другие позаботятся. Ответственность за себя на других перекладывают.

Им все время хочется, чтобы все им давали другие, или судьба, сами для себя они делать ничего не хотят. Мать семейства будет шуршать по хозяйству, а собой не займется, но не потому что она пламенный альтруист (она сожрет мужа, если тот ее бросит), просто она ждет, что для нее все сделает муж, а потом дети: будут обожать, восхищаться, уважать, питать энергией, как она их супом. А заниматься своими ресурсами ей неохота, она привыкла опираться на других, выполняет их требования некоторые (как сама их понимает) и ждет щедрого вознаграждения. За послушание свое ждет опеки.

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И чувак офисный так же. Отработал по инерции, выполнил что велено (точнее часть), и ищет удовольствия вовне. Сам усилий не прилагает. Кнопку ноута только может нажать и откупорить банку пива. Он в заботе о других своими ресурсами не занимается? Или ждет, что что-то извне сделает его любимым, счастливым и красивым без его участия?

Не привыкли опираться на себя, не знают, что такое "взять себя в руки" и начать себя делать, ищут кайфа и утешения извне, одобрение извне, все хорошее - извне за комплект каких-то простых своих вложений. Вот и вся причина того, что люди о себе совсем не заботятся. Маму ждут.

Но вместо того, чтобы мамой себе становиться, надевают корону: я Альтруист, я все отдаю людям, я слишком хороший, родители не научили меня себя обожать и нежить.

Куда уж еще больше себя нежить? Работу бросают, когда вышла новая онлайн-игра. На большой лишний вес и отвращение окружающих плюют, когда очень вкусно. На все вообще забивают, чтобы продлить свой пассивный кайф. Это от альтруизма? Или от привычки к паразитизму?

Чтобы научиться опираться на себя, не обожание себя нужно, а ответственность за себя, трезвое понимание:

что больше ты никому не нужен,

что никто тебе ничего просто так не даст,

что ты сам обязан заботиться о себе,

что надо бороться,

что жизнь - это борьба, а не потребление,

что ждать извне опеки - эгоцентризм и даже паразитизм, который стоит очень дорого, благодаря нему ты станешь биомассой и будешь распадаться на отдельные функции, буквально на куски. опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова

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