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Чечевица с моцареллой и базиликовым маслом

Источник: Econet 24 мая 2024 6352
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Чечевица – самый оптимальный продукт, предназначенный для снижения веса. Процесс похудения с помощью...

Чечевица с моцареллой и базиликовым маслом

Чечевица – самый оптимальный продукт, предназначенный для снижения веса

Процесс похудения с помощью данной крупы объясняется низким количеством жира и высоким содержанием легко расщепляемого белка. К тому же чечевица воздействует как абсорбент на шлаки, что способствует свободному выводу токсинов от вредной пищи.  

Попробуйте приготовить простое и очень вкусное блюдо с этой полезной крупой.

Вкус - восхитительный: кремовая, тающая моцарелла на чечевице, пронизанной каналами уксуса и горчицы и покрытой пеленой оливкового масла, ароматизированного базиликом.

Ингредиенты:

  • 400 г зелёной чечевицы,
  • 2 морковки,
  • 2 стебля сельдерея,
  • 1 луковица,
  • 3 дольки чеснока,
  • 5 веточек тимьяна,
  • пучок базилика,
  • 2-3 больших шарика моцареллы,
  • 1 ч.л. дижонской горчицы,
  • 1 ч.л. красного винного уксуса,
  • оливковое масло, соль, перец по вкусу.

Чечевица с моцареллой и базиликовым маслом

Приготовление:

Вначале приготовьте ароматизированное оливковое масло: свежие листья базилика измельчите в блендере, добавьте щепотку соли и столько оливкового масла, чтобы получился жидкий соус.

Затем приготовим соус из горчицы: смешайте винный уксус с дижонской горчицей и 3 ст.л. оливкового масла, тщательно взбейте.

Промытую чечевицу положите в кастрюлю и залейте водой, чтобы она оказалась на 7 см выше чечевицы. Доведите до кипения и варите на слабом огне около 45 минут. Старайтесь не переварить, чечевица должна держать форму. Слейте воду, промойте чечевицу холодной водой.

В толстостенной сковороде раскалите оливковое масло, положите мелко нарезанные овощи, листья тимьяна, соль и перец и тушите до мягкости.

Добавьте чечевицу и совсем немного воды, перемешайте и оставьте на самом слабом огне на несколько минут.

Полейте горчичным соусом, разложите по тёплым тарелкам, поверх выложите кусочки моцареллы и полейте базиликовым маслом.

Последний штрих – несколько листочков базилика.

Готовьте с любовью! econet

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Источник: https://econet.ru/

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