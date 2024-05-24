Чечевица – самый оптимальный продукт, предназначенный для снижения веса. Процесс похудения с помощью...
Процесс похудения с помощью данной крупы объясняется низким количеством жира и высоким содержанием легко расщепляемого белка. К тому же чечевица воздействует как абсорбент на шлаки, что способствует свободному выводу токсинов от вредной пищи.
Попробуйте приготовить простое и очень вкусное блюдо с этой полезной крупой.
Вкус - восхитительный: кремовая, тающая моцарелла на чечевице, пронизанной каналами уксуса и горчицы и покрытой пеленой оливкового масла, ароматизированного базиликом.
Ингредиенты:
Приготовление:
Вначале приготовьте ароматизированное оливковое масло: свежие листья базилика измельчите в блендере, добавьте щепотку соли и столько оливкового масла, чтобы получился жидкий соус.
Затем приготовим соус из горчицы: смешайте винный уксус с дижонской горчицей и 3 ст.л. оливкового масла, тщательно взбейте.
Промытую чечевицу положите в кастрюлю и залейте водой, чтобы она оказалась на 7 см выше чечевицы. Доведите до кипения и варите на слабом огне около 45 минут. Старайтесь не переварить, чечевица должна держать форму. Слейте воду, промойте чечевицу холодной водой.
В толстостенной сковороде раскалите оливковое масло, положите мелко нарезанные овощи, листья тимьяна, соль и перец и тушите до мягкости.
Добавьте чечевицу и совсем немного воды, перемешайте и оставьте на самом слабом огне на несколько минут.
Полейте горчичным соусом, разложите по тёплым тарелкам, поверх выложите кусочки моцареллы и полейте базиликовым маслом.
Последний штрих – несколько листочков базилика.
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