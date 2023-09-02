Если бы я была каким предпринимателем великим, то обязательно бы придумала обувь такую - эта от зависти, эта от горя, эта от сравнений, а эта от осуждений.

У каждого хорошему можно научиться

Когда-то мой Учитель сказал:

- Прежде, чем судить или завидовать, надень "тапки" этого человека и "пройдись" по его судьбе.

- Так, если тапки удобные, а судьба вся мягкая и пушистая, как нежная вата, то чего же судить или сравнивать?! Из удобных "тапок" того, кто в "кирзовых сапогах", всё равно не понять, - ответила я, мне тогда казалось, что у меня сложностей столько, что "обувь" для моей жизни - это какие-то кирзовые сапоги, не меньше, и из списка названий разной-разной обуви, который предложил Учитель, я выбрала их.

- Да, твои кирзовые сапоги этому человеку мало интересны, поэтому особо о своих сложностях не рассказывай, всё равно не поймет, - улыбнулся Учитель, - Радуйся своей судьбе - своей "обуви". Чужая обувь может быть или велика или натирать до боли, ходи всегда в "своей", а чужую просто рассматривай и учись. У каждого учись чему-нибудь хорошему. У каждого хорошему можно научиться. Хотя бы подпрыгивать так же легко на цыпочках можешь научиться у этой своей подружки, у которой, по твоему мнению, всё хорошо, да и, вообще, "сапожищи"-то твои снять можно, если что, ножки пусть отдыхают.

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Этот Учитель был мой дед. Мне было 8 лет.

Судьба моя казалась мне горькой и сложной: родители разводились, разделы, переезды, новая школа... Мне казалось, что у всех других всё хорошо, какая-то прям несправедливость, у одной меня - всё плохо...

Мы шли с ним по заснеженному городу. Ветер. Снег. Дед казался мне каким-то волшебником. Он любил говорить метафорами: то тапки какие-то придумает, то кирзовые сапоги. Пришли домой, в тепло. Усадил меня на стул в коридоре, стащил мои старые потертые сапожки, которые я за кем-то третьим уже донашивала и... выбросил их в ведро. Достал новую красивую коробку, а там! Уютные полусапожки из войлока, с какими-то рисуночками, отделанные синей тесёмкой поверху, как раз под мое синее пальто.

Ох, мне тогда это казалось красотой неимоверной.

- Вот, с шерстяными носками в самый раз, на две зимы тебе хватит, - радовался дед, - Две зимы жить тебе без зависти и горя, а там, глядишь, новые купим.

И, знаете, все разводы-разделы-переезды ушли сразу как-то на второй план.

Если бы я была каким предпринимателем великим, то обязательно бы придумала обувь такую - эта от зависти, эта от горя, эта от сравнений, а эта от осуждений. И слоган: "Наши сапожки сделают тебя счастливее!" опубликовано econet

Автор Ольга Плисецкая

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