Сильная женщина

Очень часто женщина демонстрирует мужчине свою силу и свободу, давая ему понять, что она всё решает сама.

Сила женской души огромна

Очень часто женщина демонстрирует мужчине свою силу и свободу, давая ему понять, что она всё решает сама.

Мужчина, да все окружающие видят в ней сильную женщину. Но ее внутренний ребенок тоскует по вниманию и заботе.

Редкая женщина с благодарностью воспримет слова мужчины, называющего ее сильной. Когда такое говорит партнер, женщина может пасть духом. Потому что в ней обостряется ощущение одиночества и беззащитности перед большим и грозным миром. Как же так? Ведь она рассчитывала на поддержку мужчины и, пожалуй, даже на большее: на то, что теперь ей вообще не придется решать никаких проблем.

Женщины тоскуют по мужчине, за которым они спрячутся от жизни как за каменной стеной. И когда партнер ведет себя не так, как ожидалось, многие решаются на расставание: а зачем им тот, кто ведет себя, как маленький мальчик...

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В глазах клиенток я часто вижу растерянность, разочарование и вопросы: «Куда подевались сильные мужчины?», «Неужели мужчины теперь ищут в женщине лишь заботливую мать?», «Что вообще происходит с отношениями в этом мире?».

Два полюса женщины

Люди в современном мире поражены гордыней. А гордый человек... он ведь не может быть слабым. Слабость не принимается, а то и презирается обществом.

Границы четких ролей мужчины и женщины сегодня размываются. И в мир выходит женщина, которая, с одной стороны, стремится быть сильной, самостоятельной, независимой и успешной, а с другой стороны, страдает от чувства брошенности и беспомощности, которые переполняют ее маленькую внутреннюю девочку.

Женщина демонстрирует мужчине свою силу и свободу, давая ему понять, что она всё решает сама. Но ее внутренний ребенок тоскует по вниманию и заботе.

Клубок детских проблем

К сожалению, на сегодняшний день очень часто женские линии родов поломаны конфликтами и покореженным проявлением чувств: мать не может передать девочке умение любить и принимать себя и других, потому что ее саму не любила и не принимала ее мать. И это проблема проходит красной нитью через не одно поколение.

Дочь не принимает свою мать и потому не может принять уже свою дочку. А в итоге женщины не принимают и не понимают свою глубинную женственность, порой они просто не могут пробиться к ней.

Отношения же матери и сына складываются несколько иначе. Женщина легче и проще принимает сына: у нее не возникает по отношению к нему скрытой зависти и соперничества. Поэтому на него направляется вся сила материнской любви, а также не нашедшее выхода стремление к близости и нереализованное желание заботиться. И женщины буквально окутывают сыновей своей сверхопекой. И те вырастают инфантильными, привыкшими к подчинению в семье. Кроме того, осознанно или нет, нередко мамы не хотят отпускать от себя повзрослевших мальчиков, чем еще больше тормозят в них формирование и реализацию мужественности, силы и умения нести ответственность за других. Такие мужчины подчас не могут позаботиться не только о женщине и детях, но и о самих себе.

Девочки же, не получив в детстве столь необходимой им любви, тепла, заботы, отдаляются от своей женственности и учатся рассчитывать только на себя. Им приходится рано взрослеть, теряя контакт со своим внутренним ребенком.

Конечно, сказывается на формировании характера детей и воспитание в неполной семье, жизнь с мамой-одиночкой. Когда женщина вынуждена встать во главе семьи, выполнять и женские, и мужские функции, не получая при этом вообще никакой поддержки от мужчины, она утрачивает свою женственность и становится более жесткой, властной, контролирующей. Ее мягкость, нежность, доброта и терпимость отходят на второй, а то и на третий, план. Ведь ей порой приходится буквально выживать в социуме, решая все проблемы семьи.

Пребывая в такой атмосфере, мальчик привыкают к сильной, независимой, всем управляющей маме и потом ищет для создания союза таких женщин, с которыми он мог бы воспроизвести модель отношений своей семьи.

Девочки же берут пример с мамы и стремятся стать такими же, как они: властными и решительными. И в отношениях они реализуют именно этот шаблон поведения — стремление все контролировать и неумение быть слабой. К тому же таким образом женщины пытаются защитить от боли и страданий своего внутреннего ребенка.

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Сильная женщина. Принятие слабости

Чтобы вернуть равновесие в отношения женщинам нужно научиться принимать свою слабость, постепенно смещая с главенствующей позиции свои мужские проявления. И делать это следует мудро: не только просить мужчину о помощи, а формировать такие условия, когда ему придется взять на себя решение разных задач.

Здесь важны ваше душевное состояние и готовность принимать заботу, а не просто высказанные просьбы. Вам нужно суметь принять свою беспомощность и беззащитность.

Услышьте наконец своего внутреннего ребенка, обернитесь к нему, приласкайте и обогрейте. Ему так необходимо ваше внимание и принятие. Пока вы не подарите поддержку своему уязвимому «Я», вы по-прежнему будете транслировать в мир мужскую манеру поведения. И тогда стоит ли удивляться, что партнеры просто не видят необходимости вам помогать?

Понимаете, если вы заявите своему мужчине, что вы слабы и нуждаетесь в поддержке, а через несколько мгновений снова будете командным голосом отдавать распоряжения, вы не сможете ничего изменить. Здесь необходимо терпение и умение ждать. Не выполнил мужчина то, что обещал, — не делайте это сами. Дайте понять, что вы ждете обещанного. Иначе мужчина будет по-прежнему бездействовать.

Если вам не нравится, когда партнер называет вас сильной женщиной, остановите свой бег и «посмотрите» в глаза своей маленькой беззащитной внутренней девочке. Ощутите зоны своего душевного дискомфорта и напряжения. Где здесь конфликт и внутренние противоречия? Начните потихоньку распускать этот клубок напряженности.

По-настоящему успешных, уверенных в себе, сильных мужчин немного. И вряд ли вы сможете притянуть их в свою жизнь, потому что они не потерпят рядом с собой жесткую и властную женщину. Они ищут мягких, женственных спутниц.

Сила женской души огромна. Но эта сила — женская. О такой партнерше мужчина может сказать, что она уверена и сильна, но он все равно будет стремиться поддержать ее и оказать помощь, мужскую помощь. опубликовано econet

Автор Ирина Гаврилова Демпси

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