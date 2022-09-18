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Этот напиток выведет лишнюю жидкость и поможет похудеть!

Источник: Econet 18 сентября 2022 5258
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Этот напиток способствует выведению лишней жидкости из организма. Холин, который содержится в капусте, способствует нормализации жирового обмена

Этот напиток выведет лишнюю жидкость и поможет похудеть!

Ягодно-мятный смузи

Наверняка вы слышали о пользе смузи с капустой. Капуста способствует выведению лишней жидкости из организма. Холин, который содержится в капусте, способствует нормализации жирового обмена,  клетчатка очищает кишечник от шлаков. Но не всем нравится её вкус.

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Мы нашли способ, как сделать вкус капусты не ощутимым. Просто воспользуйтесь нашим рецептом, в который входят ягоды, мята, миндальное молоко, финики, киви и ваниль. Благодаря такому сочетанию вы получите все необходимые витамины и минералы, и сможете насладиться свежим, мятным, ягодным напитком! 

Ингредиенты:

  • 2 стакана (480 мл) миндального молока
  • 2 киви, очищенных
  • 2 сухих финика 
  • 1 стакан (70 г) капусты, нарезанной
  • 1 стакан (50 г) листьев мяты
  • 1 чайная ложка экстракта ванили
  • 2 стакана (280 г) свежих или замороженных ягод по вашему вкусу

Этот напиток выведет лишнюю жидкость и поможет похудеть!

Приготовление:

Поместите все ингредиенты в блендер в том порядке, в котором они расположены в рецепте. 
Начните взбивать, постепенно увеличивая скорость. Смесь должна получится однородной. 
Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью! econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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капуста миндальное молоко смузи мята ягоды

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