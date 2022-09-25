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Шакшука на завтрак

Источник: mondaydelights.ru 25 сентября 2022 5638
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Шакшука - это очень вкусный завтрак и при этом такой яркий и красивый! 

Шакшука на завтрак

Мы очень любим шакшуку на завтрак, особенно летом, когда в парнике поспевают свои томаты и перцы. Это очень вкусно и при этом так ярко и красиво! 

Прекрасный завтрак: шакшука из книги Йотама Оттоленги Jerusalem

Ингридиенты:

  • 2 ст оливкового масла;
  • 2 ст л хариссы;
  • 2 ч.л. томат пасты;
  • 2 больших красных перца ( примерно 300гр), нарезанных кубиками по 1 см;
  • 4 зубчика чеснока ( мелко измельченного);
  • 1 ч л молотого тмина;
  • 5 больших томатов ( примерно 800гр) - можно использовать и консервированные в собственном соку;
  • 4 крупных яйца + 4 желтка;
  • 120 гр лабне, домашнего сыра из йогурта или другого крем сыра;
  • соль, перец по вкусу

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Шакшука на завтрак

Приготовление:

1. Налейте в сковороду оливковое масло и поставьте на средний огонь, добавьте хариссу, томат пасту, перец, чеснок, тмин и 3\4 ч л соли.

2. Обжарьте перцы примерно 8-10 минут до полуготовности. Добавьте томаты и проварите еще 10 минут до тех пор, пока лишняя вода не выпарится и масса не загустеет. Добавьте приправы на ваш вкус.

3. С помощью ложки проделайте небольшие углубления в вашем соусе и затем туда разбейте по яйцу. Немного перемешайте,  а сверху положите еще и по желтку.

4. У Оттоленги в книге написано о том, что надо и дальше тушить шакшуку на плите, а я ее всегда перекладываю в разогретую духовку и довожу до готовности уже в ней. Очень удобно ее готовить  в индивидуальных формочках и подавать сразу в них. Если ее готовить на большой сковороде, а потом раскладывать по тарелкам, яйцо обычно растекается и выглядит не очень это дело. Хоть на вкусе это никак и не отражается.

Конечно же вы можете не использовать такое количество яиц. Это такой универсальный рецепт - летом мы добавляем в нее свежий щавель, сельдерей и даже баклажаны.

Готовьте с любовью! econet.ru

Автор Настя Понедельник

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Источник: https://econet.ru/

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Настя Понедельник завтрак рецепт как приготовить помидоры яйца

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