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Неправильно загаданное желание

Источник: rubstein.livejournal.com 15 марта 2024 6760
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Так как же правильно загадать желание, чтобы оно действительно сбылось

Неправильно загаданное желание

Надо чтобы и с мужем было круто, и без мужа тоже

Так как же правильно загадать желание, чтобы оно действительно сбылось?

Пример полуграмотного желания:

"Хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа я
Прица, герцога, барона, или короля.
А без мужа злая стужа будет жизнь моя.
Хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа я"

В желании две ошибки:

1. Таки надо определиться: принца, герцога, барона, или, все-таки, короля.

2. Злую стужу себе загадывать вместо мужа - тоже не хорошо. Исполнится ведь. Надо чтобы и с мужем было круто, и без мужа тоже. Чтобы в любом случае было круто. А то вдруг вместо мужа встретится какое-нибудь офигенное дело, или ребенок окажется еще круче, чем муж - зачем себе отказывать в удовольствии?

Неправильно загаданное желание

Неправильно загаданное желание так же неправильно сбывается. опубликовано econet

Автор: Нина Рубштейн

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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нина рубштейн желания психология жизнь любовь

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