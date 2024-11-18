Баклажаны в лимонно-медовой карамели

Необычайно вкусный рецепт среди многообразия блюд из баклажанов.
Необычайно вкусный рецепт среди многообразия блюд из баклажанов. Баклажаны всегда считались овощем, предназначенным для солёных блюд, но попробуйте это сочетание жгучего с кислым и пряным, горького – с острым и сладким, где лимонная свежесть не позволяет быть приторным этому миксу. Это блюдо прекрасно сочетается с любым мясом.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Нарезать баклажаны кружками. Замочить в подсоленной воде минут на 15, чтобы избавиться от горечи.
2. Чеснок нарезать тонкими ломтиками и обжарить в масле до лёгкой румяности, вынуть из масла.
3. В чесночном масле обжарить до готовности кусочки баклажанов с двух сторон.
4. Приготовить карамель: смешать воду, сок лимона и специи, нагреть на среднем огне, и томить на слабом около 7 минут. Добавить туда чеснок, а когда карамель немного остынет и мёд (мёд не нужно подвергать тепловой обработке).
5. Обжаренные баклажаны смешать с карамелью и подождать пару часов, если сможете потерпеть.
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Автор: Дмитрий Раевский
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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