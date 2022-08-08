Если над унынием не работать, то оно очень быстро жизнь разрушит, моргнуть не успеете, как фундамент жизни рухнул.
Советы Рами Блекта о том, как избавится от уныния:
1. Правильно питаться.
2. Чаще бывать на природе, в горах.
3. Заниматься физическими упражнениями.
4. Действовать согласно своему предназначению (самое первое – действовать согласно мужской или женской природе).
5. Иметь гармоничные отношения с другими людьми и в семье.
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6. Уметь зарабатывать деньги, быть успешным (для мужчин больше).
7. Приносить благо своей жизнью.
8. Иметь цели в жизни.
9. Учиться бескорыстию, избавляться от эгоизма.
10. Культивировать гуну благости, учиться жить «здесь и сейчас».
Одна из самых сильных методик по преодолению уныния – просто возвращаться в «Здесь и Сейчас». Но если вы испытываете уныние – это не так легко сделать.
Самое простое правило вернуться в «здесь и сейчас» - 10 осознанных вдохов и выдохов. Когда мы дышим осознанно – ум отключается, уныние исчезает и иммунитет работает лучше.
Мы возвращаемся к какой-то к какой-то ситуации только потому, что мы ее не приняли. Необходимо уменьшать ЭГО и принимать любые ситуации, внутри принимать.
Уныние – это когда мы внутри что-то не приняли, а внешне маску одели. Поэтому, иногда вот это внешнее нужно «разбить».
Учитесь благодарить, даже тех, кто сделал вам больно или неприятно. Сначала тяжело будет, но потом все изменится. Нужно с подсознанием работать – поклоны делать, проговаривать какие-то вещи, писать левой рукой.
Когда мы благодарим – энергия радости идет, мы видим мир с другой реальности. Когда вы видите в другом человек учителя, чего на него обижаться?
Одна из лучших методик – в течении полугода по 10 минут в день повторять: «С каждым днем моя жизнь становится все лучше и лучше во всех отношениях».
Если у вас в душе радость – вам легко это повторять, легко очень быстро повторять.
Если уныние проникло глубоко в подсознание, то нужно 2-3 года, чтобы его проработать. Если над ним не работать, то оно очень быстро жизнь разрушит, моргнуть не успеете, как фундамент жизни рухнул.
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Чаще всего, уныние бывает у людей, которые занимаются духовной практикой. Духовность дает уверенность в своей правоте, вы начинаете осуждать других людей. Почему оно появляется? Потому что нет любви, жесткие принципы и моралийность, осуждение закрывают сердце.
Поэтому, нельзя осуждать и критиковать других: «У вас есть своя точка зрения, у меня своя и это здорово…что у каждого свой путь и мы можем это обсудить».
И никогда никому не завидовать, т.к. зависть очень быстро приводит к унынию («у него такая машина…а у меня вообще нету», «она себе норковую шубу купила…а я не могу себе это позволить» и т.д.). опубликовано econet.ru
© Рами Блект
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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