17 изменений, которые произойдут, когда вы начнете уважать себя

Вы ни перед кем не должны оправдываться за свой образ жизни. Пока не причиняете никому вреда, вы можете продолжать жить так, как вам хочется, не ожидая чьего-либо одобрения.

Нет, значит – нет, и вы не позволите никому пытаться убеждать себя в обратном. Вы установите строгие границы и не потерпите, чтобы кто-то пытался их продавить. Жизнь порой принимает неожиданные обороты и бьет так сильно, что от былого уровня самооценки остается лишь мокрое пятно. Мы начинаем считать себя буквально никем и ничем. Жить с таким отношением к себе – ужасно. Возвращение чувства собственного достоинства является одной из самых важных вещей, которые вы можете сделать для себя. Этот процесс может занять длительное время, особенно после того, как жизнь предложила пройти вам через огонь, воду и медные трубы. Но как только вы снова начнете уважать себя, жизнь изменится к лучшему, трансформируются также ваши образ мышления и действия.

17 изменений, которые произойдут с вами, когда вы начнете уважать себя снова

1. Вы начнете ставить себя в приоритет

Забота о себе имеет большое значение. И вы начнете понимать, насколько важно заботиться о собственных потребностях.

2. Перестанете оправдываться

Вы ни перед кем не должны оправдываться за свой образ жизни. Пока не причиняете никому вреда, вы можете продолжать жить так, как вам хочется, не ожидая чьего-либо одобрения.

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3. Уберете негатив из своей жизни

Негативные люди, негативные дискуссии, пространства, наполненные негативом – все это вещи, от которых вам стоит держаться подальше. Вам этого не нужно, и вы не собираетесь все это терпеть снова и снова.

4. Будете находить время для себя

Вам необходимо время, чтобы иногда оставаться наедине со своими мыслями и своими потребностями.

5. Расстанетесь с токсичными людьми

При этом вы не будете чувствовать себя виноватым за то, что расстались с ним. Люди, которые только высасывают из вас энергию и интересуются исключительно собой, не заслуживают быть частью вашей жизни.

6. Поменяете свой образ мышления

С возрастом люди меняются. Вместо того, чтобы цепляться за идеалы своей юности, вы позволяете образу мышления претерпевать изменения. И вам все равно, согласны с вами люди или нет, у вас есть собственное мнение.

7. Перестанете принимать пустые извинения

Если какой-то человек извиняется, но не делает ничего, чтобы изменить свое поведение, то вы не станете прощать его. Это не настоящее извинение, и вы не станете притворяться, что верите.

8. Станете говорить «нет», когда будете иметь в виду именно это

Нет, значит – нет, и вы не позволите никому пытаться убеждать себя в обратном. Вы установите строгие границы и не потерпите, чтобы кто-то пытался их продавить.

9. Не будете беспокоиться о том, что кто-то вас не любят

Некоторым людям никогда не получится понравиться, и это нормально. Если вы будете стараться заставить любить себя всех окружающих людей, вы лишь потеряете время и силы. Поэтому даже не стоит пытаться этого делать.

10. Начнете заниматься некоторыми вещами потому, что вам этого просто хочется

Вы станете заниматься увлекательными вещами, будете находить себя в творчестве, не опасаясь людского осуждения. Если это делает вас счастливым, то почему вы должны заботиться о том, что думают об этом другие?

11. Станете одеваться по своему вкусу

Окружающие не имеют права говорить вам, как вы должны выглядеть. Вы будете носить то, что вам хочется. Это же касается вашего макияжа и прически.

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12. Вы, наконец, забудете о своем бывшем партнере

Раньше вы часто о нем вспоминали, но как только в вас проснется самоуважение, вы поймете, что он не стоит вашего времени. Прошлое должно оставаться в прошлом. Вы, поняв это, наконец, выкинете мысли о нем из головы.

13. Перестанете вступать в бессмысленные споры

Некоторым людям нравится ощущать то возбуждение, которое возникает во время спора. Но это негативное чувство, основой которого является гнев. Поэтому теперь вы, поняв, что кто-то пытается спорить с вами только ради самого спора, предпочитаете оставаться в стороне.

14. К людям, которые вас не уважают, вы будете относиться аналогично

Вы предпочтете тратить свое время на людей, для которых вы действительно важны. Если кто-то не проявляет к вам уважения, которого вы заслуживаете, тогда вы, черт возьми, не станете его слушать только из-за того, что он хочет этого.

15. Будете жить той жизнью, которая вам нравится

Нам дана только одна жизнь. И не имеет значения, какой путь вы выберете – самый безопасный или самый извилистый. Вы будете жить именно так, как вам хочется.

16. Примете свои недостатки

И не только примете, но и полюбите их. Кто вообще имеет право говорить вам, в чем заключаются ваши недостатки? Если у вас больше нос, ниже рост или крупнее фигура, чем у других людей из окружения, почему вы не должны любить эти свои особенности?

17. Вы полюбите себя

Вы сами себе являетесь лучшим другом и не принуждаете других любить вас. После стольких лет вы научитесь любить себя безоговорочно.опубликовано econet

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