Родители бывают в замешательстве, когда видят, что кто-то уже в 2 года умеет такое, что им и не снилось. Не спешите делать свои выводы о развитии. Давайте узнаем, что действительно должен уметь обычный трёхлетний малыш.

4 навыка, которым надо научить ребенка до 3 лет

Родители бывают в замешательстве, когда видят, что кто-то уже в 2 года умеет такое, что им и не снилось. Не спешите делать свои выводы о развитии. Давайте узнаем, что действительно должен уметь обычный трёхлетний малыш.

Годовалый малыш очень сильно отличается от полуторагодовалого ребенка, а трёхлетка совсем не похож на двухлетку. Маленькие дети стремительно растут и развиваются, ведь мозг в этом возрасте пластичен и способен поглощать всю доступную информацию.

«У меня не получается!» — это не преграда для малыша до 3 лет

Ребенок в этом возрасте активен, весел и любознателен. Каждый день ребенок делает открытия, старается, растет и развивается.

Задумайтесь только, как хочется колечко надеть на пирамидку, а не получается — ручка маленькая, координации нет. Но ребенок каждый день старательно работает над тем, чтобы колечко оказалось именно там, где надо. Ему потребуется много проб и ошибок, чтобы получить результат. И он его получает! Колечко на месте.

А через несколько месяцев перед ребенком стоит новая задача — собрать пирамидку правильно. Сначала большое колечко, потом среднее, потом маленькое. И это испытание пройдено…

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Я всегда удивляюсь и учусь у маленьких детей их оптимизму и умению справляться со сложными задачами. Они никогда не унывают, а идут к своей цели через препятствия и неудачи. Начал ходить — упал, встал, пошел, опять упал, опять встал, толкнул мячик, упал вместе с мячиком, встал, побежал за мячиком, упал, встал.

Ребенка до трех лет не сломить преградами, несмотря на то, что у него многое не получается, он готов каждый день стараться и получать то, что ему необходимо.

Трёхлетка делает колоссальный скачок в развитии. И вот несколько основных навыков, которые обязательно должны сформироваться у малыша до этого возраста.

Навык 1: самостоятельность

До 3 лет важно позволить ребенку делать многое самостоятельно. Необходимо следовать за ним в его желаниях.

Например, на площадке собираются мамы с погодками. Маме хочется поговорить с подругами, постоять на одном месте. У ребенка же другие планы. За 5 минут он осмотрел все, что ему интересно — ему становится скучно, он начинает тянуть маму за собой, зовя ее в новое путешествие. Мама не соглашается, ребенок начинает капризничать, мама — ругаться и злиться: «Играй здесь, зачем я тебе столько игрушек вынесла, все дети как дети, а тебе все идти куда-то надо».

Чем больше желаний будет исполнено до 3 лет, тем больше желаний у него будет во взрослой жизни.

Когда мама следует за ребенком и слышит его, он понимает на подсознательном уровне: «Мои желания ценные, их видят, к ним прислушиваются, их исполняют. Желать хорошо, желать можно».

Если стремления ребенка игнорируются и вместо них навязываются свои — «не стучи в барабан, играй лучше в посудку», — то ребенок делает вывод: «Я не имею право сам желать, другие лучше меня знают, что мне надо».

Тогда во взрослой жизни человеку трудно будет найти любимую работу, любимое дело.

Чем больше «я сам» будет в жизни ребенка, тем увереннее в себе он будет.

До 3 лет ребенок должен попробовать самостоятельно одеваться, умываться, чистить зубы, убирать за собой игрушки, есть.

Предоставляйте малышу максимум свободы и взращивайте самостоятельность.

Радуйтесь, когда малыш сам убирает игрушку, сам натягивает колготки. Навыки самостоятельности сильно пригодятся ребенку в детском саду. Чем более самостоятельным он будет, тем легче пройдет его адаптация к новому месту и коллективу.

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Навык 2: общение

Дети начинают разговаривать в разное время. Кто-то в полтора года, кто-то ближе к трем. Заговорить ребенку помогут его родители.

Всегда общайтесь с малышом с помощью простых предложений. Чем короче они будут, тем лучше. Не тараторьте, не частите, дайте ребенку время для ответа.

Даже если ребенок не разговаривает, диалог у вас с ним должен быть обязательно.

Часто мамы и бабушки ведут монолог, не давая ребенку шанса вклиниться в него. Задали ребенку короткий вопрос — ждите ответа. Даже если он молчит, он все равно что-то ответит: покажет пальчиком, кивнет головой. Вы можете простыми словами отвечать за него.

Например:

Что ты хочешь?

Ты хочешь водички. Мама, дай пить.

Навык 3: умение занять себя игрой

До трех лет маме надо познакомить ребенка с воображаемым миром, где действия происходят понарошку. Пусть в вашей игре одна и та же палочка будет и удочкой, и пистолетом, и подзорной трубой. Научите малыша играть!

Покажите, что вот мишка и собачка, которые пришли к доктору, потому что у них болит живот, а вот доктор, который дает им лекарство.

Маленькие дети, которые умеют так играть, могут занять себя сами на 15 минут.

В будущем, например, в детском саду, им будет намного интереснее, чем детям, которые просто катают машинки.

В свободной игре формируется воображение, восприятие, мышление. Все, что делает человека успешным, умным и талантливым.

К сожалению, сейчас многие детей не умеют играть — они пинают мяч, катают машинки, пристают к родителям («Мама, мне скучно, дай телефон»). Научите ребенка играть!

Навык 4: мышление

Некоторые родители дают детям планшеты с играми, аргументируя тем, что ребенок таким образом развивается: «Никаких стрелялок, только развивашки!».

Телефон с играми в руках ребенка до 3 лет — это преступление.

Да, это удобно — в доме тишина, мама отдыхает или занята делами. Но ребенок в это время не развивается.

До трех лет ребенка необходимо научить собирать простые пазлы из четырех и восьми частей. Те пазлы, которые ребенок собирает в телефоне, — не подходят, они мышление не развивают. Только настоящие, картонные картинки помогут ребенку в развитии его мыслительных процессов.опубликовано econet

Автор Елена Первухина

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