Как отличить «лягушку» от принцессы

Знаменитая метафора Эрика Берна о лягушках и Принцессах определила смысл личностного развития как превращение "лягушки" в Принцессу.Речь пойдет не только женщинах, разумеется...

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Знаменитая метафора Эрика Берна о лягушках и Принцессах определила смысл личностного развития как превращение "лягушки" в Принцессу. Давайте внесем ясности в этот процесс и попробуем отличить одну от другой. Речь пойдет не только женщинах, разумеется...

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1. Лягушки не умеют ходить.

С легкостью преодолевая расстояние в метр одним прыжком, они не в состоянии преодолеть 5 сантиметров. И если пункт назначения находится в зоне, которая меньше расстояния их прыжка, то лягушка сталкивается с непреодолимым препятствием. Справиться с природой невозможно.

В основном это проявляется в отношениях, где расстояние для близости требует умения двигаться иногда по миллиметру и с малой скоростью. Поэтому лягушки либо "впрыгивают" в отношения, часто неожиданно для партнера, либо буквально выпрыгивают из них.

Это также вводит другого человека в растерянность, и часто воспринимается как неожиданное бросание. И пока "лягушка" ждет приглашения вернуться, так как она не собиралась убегать далеко и надолго, а всего лишь немного удалиться, партнер по отношениям может быть абсолютно уверен в их окончании и уже строит другие планы. И ему может быть удивительной обиженная и возмущенная реакция на встречное молчание.

Принцессы умеют и бегать, и прыгать, и ходить на цыпочках. Но главная особенность Принцесс - это достоинство их походки. Они не торопятся без необходимости, суета им чужда. Они умеют контролировать свое движение и способны правильно выбирать скорость и расстояние, на которое им надо приблизиться или отойти. В незнакомой ситуации они будут делать осторожные шаги. Они позволят другому двигаться им навстречу, если это необходимо.

2. Лягушка видит только движущийся объект.

Эта особенность лягушачьей натуры проявляется в том, что "лягушка" придает значение только видимым действиям или событиям. Находясь в покое, она не проявляет внутренней активности в том, чтобы исследовать себя и анализировать. Она в ожидании, когда что-нибудь произойдет. Если состояние ожидания затянулось, а покой лягушка не любит, она начинает создавать видимую активность. Особенность этой активности в том, что ей не важен результат, главное - процесс.

Поэтому количество вкладываемых усилий для "лягушки" может быть огромным, а результат минимальным или отсутствовать. Такая активность создает иллюзию большой проделанной работы и заканчивается разочарованием. "Я все перепробовала, ничего не вышло"...

Если бы она остановилась и подумала, проанализировала, то действий могло быть на порядок меньше, а результат налицо, но... Именно поэтому "лягушки" часто не имеют собственного мнения, а слушают во всем других. При этом принимая его за свое.



Принцессы наблюдательны и не суетливы. Они не будут делать что-либо вовне, пока не примут решение внутри. Они могут это понять или почувствовать, неважно. Они склонны к тому, чтобы прислушиваться к себе и умеют себе доверять.

Им нравиться анализировать свои чувства или мысли и искать между ними связь. Их внутренний мир богат и разнообразен. Поэтому они имеют свое мнению практически на любой счет.

Они уважают мнение других людей, но никогда не принимают его на веру. Они доверяют, но проверяют. Наивность - это не про них!

Принцессы уделяют одинаковое внимание и процессу и результату. Для них цель не оправдывает средство. Поэтому они одинаково хорошо справляются и с успехом и с поражением. Из последнего они всегда извлекают опыт. Поэтому Принцессам незнакомо чувство "проживания чужой жизни" или сожалений о прошлом. Они умеют быть благодарными и принимающими.

3. Лягушка всеядна.

Это ее качество напрямую связано с предыдущим. Лягушка боится пропустить что-либо извне, поэтому глотает все подряд. Вдруг это последний комар?

"Лягушки" могут быть легкими на подъем и ввязываться в любые предложенные авантюры без разбора. Понимать куда они попали, они могут не сразу. Иногда, уже оставшись у разбитого корыта. Но выводов они не делают. Ведь для этого надо заглянуть вовнутрь, а мы помним, что это не про них. Всеядность распространяется на все: отношения, работу, интересы и т.д. "Лягушка" не умеет говорить "нет" и хватает все подряд из страха, что это последний шанс.

Разборчивость является одной из главных черт Принцесс. Эти точно сначала попробуют, а потом "съедят". И то не сразу. Где вы видели изголодавшуюся, обжирающуюся Принцессу? Даже голодная, она будет пробовать, а потом есть. Принцессы умеют ждать, поэтому предпочитают дождаться того, что хотят, чем брать что попало.

4. Лягушка не оборачивается.

Опасность в виде голодного аиста неизбежна. Причем аисту не надо было особенно стараться, чтобы его не заметили. Просто медленно приближаться и ... бац! Нет лягушки. Такая негибкость "лягушки" проявляется в ее упорстве даже тогда, когда все уже очевидно. Но отсутствие шеи и неспособность посмотреть вверх или по сторонам лягушка воспринимает как данность. Поэтому она осуждает тех, кто проявляет гибкость в жизни, а тех, кто смотрит на звезды, называет "глупыми романтиками". Со временем ее упрямство становится для нее главной опасностью. Но попробуйте ей об этом сказать!

С этой особенностью связана и неспособность "лягушки" учитывать опыт прошлого. Она ведь не оборачивается!

У Принцесс шея длинная, и голова крутится во все стороны. Еще они любят смотреть на звезды и облака, не забывая при этом во сколько у них рейс самолета или через сколько минут надо выключить плиту. Они сканируют реальность на предмет опасности и предпочитают оправданный риск. Боковое зрение у них развито иногда лучше основного.

5. Лягушка квакает, даже когда надо помолчать.

Ну кто не слышал этого кваканья, которое иначе как пустой болтовней и назвать нельзя? Переливчатые трели лягушки только в 10% случаев имеют целю привлечение партнера. Все остальное - привлечет внимание совсем не тех, кого она ожидает. Но природа "лягушки" не научила ее молчать, когда это необходимо. Поэтому, поесть, поспать и поболтать - вот ее основные занятия.

Принцессы немногословны и отвечают за свои слова. Они никогда не скажут о себе "мое слово, хочу даю, хочу забираю". Их слова дорогого стоят, поэтому они ими не разбрасываются. Возможно поэтому, когда Принцесса говорит, ее все внимательно слушают.

6. Лягушки любят болото.



Лягушки выбирают стоячую воду. Со временем они научаются не слышать запах и любить свое болото, в котором тепло, уютно... и ничего не меняется. "Лягушки" не любят перемен. И не любят тех, кто перемены любит. А тех, кто их еще и организовывает, они просто не переваривают! Но очень любят о них "поквакать" на закате. О том, какие они ужасные и противные.

Как они портят жизнь добропорядочных "лягушек" своими дурацкими идеями и нововведениями! Вот раньше жили по старинке, и все было хорошо. Болото цвело, комаров было тучи. А теперь они осушают болото, проводят дурацкие дороги или роют озера, о ужас! с проточной водой.

Принцессы стоячую воду не переносят. Им подавай свежую. Болотом они могут полюбоваться, пособирать кувшинки. Но жить, даже у болота, не то что в нем, не будут ни за что! Принцессы любят перемены и частенько сами их проводят. Свежий воздух и свежие идеи - вот что любят Принцессы. Это вовсе не означает, что они всегда отдают предпочтение новому перед старым. Они будут с одинаковым энтузиазмом реставрировать старинный бабушкин шкаф и выбирать новую мебель.



Главное отличие Принцессы от "лягушки" в их отношении к себе! Принцесса считает, что она хорошая и с ней все в порядке, даже когда она делает ошибки. Она не принижает себя за них, а может извлечь опыт. Принцесса может пожалеть себя, если пострадала. Она может быть к себе справедлива и заботлива. Поэтому ей нетрудно быть такой и с другими людьми.

"Лягушка" все время стесняется себя. Она считает себя неполноценной и ущербной. Иногда она себя просто ненавидит и считает только себя виновницей того, что происходит. Некоторые "лягушки" так критикуют и обвиняют самих себя, что начинают это делать с другими. Чтобы скрыть свой комплекс неполноценности, некоторые "лягушки" надевают корону и объявляют себя принцессами. Они могут даже начать в это верить.

Отличить настоящую Принцессу от переодетой "Лягушки" очень просто. Настоящие уважают других также, как и себя.

А теперь главный секрет!

Мы все рождаемся Принцами или Принцессами. Но случается так, что из-за многих условий нашего детства мы оказываемся заколдованными злыми чарами, и получаем в наследство шкурку лягушки.

Главная опасность для нас, в случае, если мы заколдованы, это ждать кого-то, кто нас расколдует. Ивана-дурака или влюбленную Василису.

Сказки пишутся символическим языком. Все ее персонажи - это всего лишь части нас самих. Поэтому влюбленная Василиса - это символ того, что нам пора познакомиться и полюбить нашу душу (она женского рода). А Иван-дурак - символ мудрости, достигшей уровня простоты. Той самой, которая несет главные жизненные ценности: уважать себя и других, проявлять любовь в действии и найти свой смысл жизни.

И в самым первым шагом в превращении "лягушки" обратно в Принцессу будет вспомнить, что она такой родилась, и что лягушачья шкура должна сгореть в печи, чтобы не было искушения надеть ее снова и вернуться в свое болото...!опубликовано econet.ru

Автор Алла Далит

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