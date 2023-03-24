Тщательно выбирайте слова, когда думаете или говорите, чтобы их негативный смысл (если такой есть) не проявился в вашей жизни.

Наш мозг воспринимает любую информацию буквально

В гипнологии существует такое понятие как органический язык, и оно обозначает то, что наш мозг воспринимает любую информацию буквально. Например, выражение "протянуть ноги" означает чью-то смерть, но в нем есть и буквальное значение, которое воспринимается подсознанием. Особенно понимаются как нечто конкретное и однозначное языковые украшения, такие как метафоры (образные сравнения, типа "холодное сердце", "железные нервы", "глаз-алмаз") или штампы, устойчивые обороты речи ("локти кусать", "быть нулем без палочки", "взять себя в руки", "пройти огонь и воду, и медные трубы" и другие).

Подобный феномен был обнаружен у людей, находящихся в гипнотическом состоянии, где разум и логика уступают место и власть такому восприятию. Если человеку, погруженному в транс, задать вопрос: "Ты не смог бы ответить, сколько тебе лет?", он ответит: "Смог бы" и ничего больше, хотя, находясь в обычном состоянии тот же человек на подобный вопрос сразу называет свой возраст.

Органический язык активен и оказывает свое мощное влияние как в гипнозе, так и в любом другом состоянии, включая бодрствование.

Именно так запускаются тончайшие механизмы самопрограммирования, в том числе и негативного. Д. Гриндер и Р. Бэндлер описывают пример, где женщина в шутку повторяет привычную для нее фразу, не вкладывая в нее никакого серьезного мысла: "Мои дети - сущее для меня наказание". Она не понимает, насколько серьезно она себя программирует - ведь ее подсознание-то как раз воспринимает эти слова буквально. И наказание действительно приходит. Оно может явиться в любой форме - в виде ли головной боли или несчастного случая, или еще чего-нибудь.



И то, что в вашем сознании является игрой воображения, в вашем бессознательном становится реальностью.

Отсюда выводы. Тщательно выбирайте слова, когда думаете или говорите, чтобы их негативный смысл (если такой есть) не проявился в вашей жизни. И наоборот, о своих целях говорите позитивно, однозначно, конкретно. То есть, если нужен кирпичный дом около нескольких берез с толстыми стволами, то так и надо выражаться, даже если на языке вертится что-то, типа "уютное гнездышко в окружении златокудрых столетних красавиц". Как вариант, представьте, что вы рассказываете о своей мечте ребенку...опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet