Мои чувства – важны,

Внутренний ребенок — мастер психологических защит и манипуляций; за годы лишений он научился тащить крохи тепла. Это то, что умеет человек, когда у него есть только детская и тираничная часть - приспосабливаться и казнить себя (и проективно - других) за не слишком удачное приспособление.

Об отношениях...

Очевидно, что антиподом зависимости является ответственность. И тут хорошо бы понять – кто и за что отвечает.

В работе с клиентами мне постоянно приходится реабилитировать:

их Чувства

(«Какой смысл их переживать, ничего от этого не изменится»; «Нельзя испытывать «плохие» чувства» и т.п.)

их Нужду и потребности

(«Никто никому ничего не должен, и рассчитывать не на кого»; «Хотеть слишком больно, потому что обесценят, откажут, посмеются» и т.п.)

их Ожидания

(Ожидания - это не по-взрослому»; «Лучше не ждать, чтобы не разочаровываться» и т.п.)

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Во всех этих непризнаниях, обесцениваниях, оценках, рационализациях, отчетливо слышится голос внутреннего Тирана или критика, хорошо замаскировавшегося под опекающего взрослого, а по сути псевдовзрослого, который, защищая внутреннего Ребенка от прошлого нестерпимого опыта (покиданий, отвержений, поглощений и т.п.), на самом деле мешает самому важному: признанию нужд этого самого Ребенка через эти чувства и ожидания.

Перфекционистские и нарциссические идеи роста, самосовершенствования, приближения к идеалу, прекрасно резонируют с этим внутренним голосом.

От Ребенка снова требуется поскорее вырасти, повзрослеть, не жаловаться, не нуждаться, не хотеть.

Если нужда не признана самим человеком, то кто же тогда возьмет за нее ответственность? В этом случае ответственность отдается близким, партнерам и всему миру. Мы отдаем ответственность за себя, когда послушались своего Тирана, когда сами не признали свою нужду, свой дефицит...

Это место болезненное, даже очень: трудно пережить потерю надежды о материнской любви и отцовской защите. И особенно трудно, когда их было мало. Кажется, что легче запретить.

Когда запрет все-таки снят, и осознается масштабность своего голода, когда хочется справедливого возмещения ущерба, нас настигает еще одна плохая новость: время упущено и детство не вернуть. И надо окончательно распрощаться с мечтой о добрых родителях.

Внутренний ребенок, детская часть – это мастер психологических защит и манипуляций; за годы лишений он научился тащить крохи тепла. Это то, что умеет человек, когда у него есть только детская и тираничная часть - приспосабливаться и казнить себя (и проективно - других) за не слишком удачное приспособление. Человек, у которого есть только детская и тираничная части, при минимально развитой взрослой части, способен только на созависимые отношения.

Зрелая Взрослая часть взращивается только двумя способами - зрелыми родителями в детские годы и нашими собственными усилиями, воспроизводящими уважительное отношение таких зрелых родителей к своим детям. Уважительное к чувствам, нуждам и ожиданиям.

Теперь уже мы сами учимся замечать себя и свои нужды, мы терпеливы, терпимы, уважительны к себе. И одновременно учим Ребенка признавать свои ограничения и ограничения других людей.



Мы терпеливо ждем, пока он будет продолжать надеяться и ждать, мы перестанем затыкать ему рот, и позволим переживать любые чувства. Теперь эта Взрослая часть будет отвечать за нашего Ребенка. Она же будет отсекать экстремизм внутреннего Тирана, как бы умно и психологично он ни рационализировал.

Вот мантра этой защищающей и признающей фигуры:

Мои чувства – важны,

Мои ожидания имеют причину,

Мои потребности – моя главная забота.

Если рядом с Ребенком есть такой Взрослый, такой зрелый и ответственный Взрослый, то нет необходимости вручать партнеру (и миру) ключи от нашего благополучия.

Если встречаются два партнера, и у каждого есть своя развитая Взрослая часть, которая патронирует собственную детскую часть, заботится о ней, защищает, прислушивается к нуждам, нет необходимости отдавать эту ответственность партнеру. Взрослая часть держит нужду под присмотром, выбирая самые разные способы ее реализации.

Одновременно, партнер с признанной собственной детской частью, может быть терпим к чувствительности, эмоциональным срывам другого. Чем более развита Взрослая часть, тем выше способность к диалогу, когда партнеры способны слышать. И чем более развита Взрослая часть, тем более мы готовы к изменениям.

Травма формирует не только защиты, травма формирует ценности, которые имеют огромную эмоциональную и энергетическую значимость для нас. Мы выбираем противоположность тому, что приносило нам страдания. Антипод страдания навсегда сохранится на уровне чрезвычайно важных ориентиров.

Если мы страдали от гиперопеки, гиперконтроля, вторжений в свои границы, то свобода личного пространства станет для нас ценностью.

Если мы страдали от покинутости и одиночества, то близость с дорогими людьми станет эмоционально заряженной целью.

У инфантильных родителей дети жаждут ответственности. Раненые унижением, непризнанием будут чрезвычайно чувствительны к оценке.

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Эти старые ценности останутся навсегда, и мы будем ориентироваться на них, в том числе в отношениях.

И снова: когда мы возьмем свою нужду под собственный присмотр, мы оставляем себе власть насытить себя, в том числе выбирая себе схожего по ценностям партнера, для которого важны те же приоритеты. В отличие от созависимых отношений, где мы выбираем (и попадаем в зависимость, отдавая власть) такого партнера, который, не признавая нашу нужду, помогает организовать ретравму.

Ответственность за свой дефицит – вот антипод зависимости. А вовсе не отказ от нужды, чувств и ожиданий.



Отвечая за свою нужду, мы соглашаемся, что никто больше не станет нашим родителем. Мы перестаем отдавать власть одному человеку, который вернет нам любовь, защиту и признание, опираясь на свои ценности, мы выбираем подходящего партнера. И вообще рассчитываем на большее количество возможностей, с помощью которых будем кормить себя.опубликовано econet

Автор: Вероника Хлебова

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