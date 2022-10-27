Пассивная агрессия как средство манипуляции

Как понять, что нарушена эмоциональная связь между супругами? Очень просто - между ними будет утрачен этот эмоциональный контакт, потребность слышать и слушать друг друга (эмоциональная изоляция, намеренная "глухота", безразличие). Собственно это и является первым "звоночком", что развод всего лишь дело времени.

Американский психолог Ролло Мэй определил агрессию как устремление к кому-то, завязывание контакта с целью дружбы или вражды. Противоположностью агрессии является изоляция или, я бы переформулировала, безразличие, то есть, практически отсутствие контакта.

Как понять, что нарушена эмоциональная связь между супругами? Очень просто - между ними будет утрачен этот эмоциональный контакт, потребность слышать и слушать друг друга (эмоциональная изоляция, намеренная "глухота", безразличие). Собственно это и является первым "звоночком", что развод всего лишь дело времени.

То есть агрессия – это своеобразная форма коммуникации. Если человек совершает по отношению к нам агрессивные действия, значит он к нам неравнодушен, он хочет быть услышанным. Это неравнодушие может содержать в себе такие чувства как обиду, ревность, зависть, любовь, страх. Как правило, по отношению к человеку, не вызывающему у нас никаких чувств, нет и необходимости проявлять агрессию.

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Проявления агрессии хорошо заметны в любом коллективе. Например, секретарша, влюблённая в своего босса, увидела в новой сотруднице конкурентку и начала настраивать коллектив против неё. Или, например, принимают в отдел продаж женщину, и у неё сразу начинается вражда со «старожилкой» отдела, ведущим менеджером по продажам – «битва за территорию». Когда проясняется, что "новенькая" принята на должность маркетолога и не является для неё прямой конкуренткой, вражда прекращается.

То есть, в основе агрессивных действий в этом случае лежит стремление либо внести ясность в распределение ролей (кто главный) и заключить перемирие, либо подавить соперницу, изгнать её.

Такая же история в учебном коллективе. Чаще всего нападкам подвергаются «белые вороны», т.к. коллектив воспринимает их непохожесть как проявление превосходства. Например, если человек замкнут, это воспринимается как нежелание вливаться в коллектив, зазнайство или чудачество.

Поэтому цель агрессивных действий по отношении к такому субъекту со стороны коллектива – либо вызывать его на диалог и сделать частью компании, либо изгнать. Когда человек попадает в "стаю", от него требуют доказательства его силы, права находиться с ними на одной территории.

Чаще всего, когда человек сталкивается с агрессией, он либо пытается подружиться с агрессором, чтобы таким образом нейтрализовать его агрессию, либо отвечает на эту агрессию с целью разжигания большего конфликта, руководствуясь какими-то своими мотивами. Если отношение к человеку нейтральное, то его просто проигнорируют, и никто не будет ни вступать с ним в конфликт, ни стараться подружиться.

Агрессия супругов по отношению друг к другу также является прелюдией к диалогу, когда в семье обнаружились противоречия. Если супруги позволят диалогу состояться в конструктивном русле, то конфликт может быть погашен, если нет, то дело может дойти до побоев и развода. Таким образом, и здесь конечной целью агрессии будет либо примирение, либо расставание (т.е., изгнание одного из супругов).

Агрессия бывает как активная (скандалы, оскорбления, драка), так и пассивная.

При активной агрессии суть конфликта часто выходит наружу (супруги во время ссоры высказывают друг другу кто что о ком думает).

При пассивной агрессии суть конфликта остаётся в тени. Например, один из супругов открыто не конфликтует, но другой супруг понимает, что с тем что-то не так, может умом тронулся... Но не пытается его услышать в надежде оттянуть конфликт или избежать его по каким-то причинам. Таким образом, конфликт, если сравнивать его с подкожным нарывом, продолжает воспаляться и разрушать отношения изнутри, не имея возможности вскрытья и выйти наружу.

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В результате, конфликт решается либо путём его актуализации (скандала, проговаривания, разрешения), либо отношения умирают, как поражённые вирусом клетки, и люди расходятся.

Пассивная агрессия – это сублимированная агрессия, прямо не направленная на объект, в отношении которого человек ощущает обиду, ревность, гнев, страх.

Цель пассивного агрессора – воздействие на чувство вины другого, любое провоцирующее поведение с целью обратить на себя внимание.

Формы пассивной агрессии – алкоголизм, наркомания, булимия, анорексия, депрессия, тревожно-фобические расстройства, различные девиации, психосоматические заболевания, провоцирующее поведение и т.п.

Люди, привыкшие к роли жертвы чаще выбирают в качестве пассивной агрессии агрессию, направленную на себя.

Так жена, чтобы подвести мужа к мысли о конфликте в их семье, например, вызванного недостатком внимания и любви, которая не хочет конфликтовать открыто, впадает в депрессию. Видя, что жена находится в депрессии, муж, под воздействием чувства вины, становится к ней более внимателен и ласков. Таким неявным воздействием жена добивается свой цели.

Точно так же муж погружается в бытовой алкоголизм, пьёт всеми вечерами пиво. На слова жены: «Скоро у тебя почки отвалятся!», отвечает: «Пускай, чем раньше, тем лучше. У меня нет цели жить вечно. Вот закроюсь завтра в гараже и открою газ...». Жена, в страхе, что муж сотворит с собой такое, начинает уступать мужу, щадить его в чём-то, уделять больше внимания. Таким косвенным образом, муж добивается своего.

Или, например, жена, уличившая мужа в измене, идёт заниматься проституцией, пока он находится в командировке, уходит в секту.

Аналогичным образом ребёнок, которому не хватает родительского внимания и который не может сказать об этом родителям прямо, начинает много шалить дома, бить окна в школе или постоянно болеет.

Для чего один человек транслирует другому свою жертвенность? Потому что для него агрессия другого лучше абсолютного безразличия.

Зависимого человека характеризует стремление к уходу от реальности путём погружения либо в фантазийный мир, чрезмерная фиксация на определённом виде деятельности, либо зависимость от психоактивных веществ, от еды, девиантное поведение.

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Люди, имеющие садистическую направленность, впротивовес роли жертвы, выбирают садистически окрашенную пассивную агрессию.

Например, особая форма дереализации и деперсонализации человека, когда личность, переживающая какой-то конфликт, расщепляется на 2 части, и вторая, теневая часть реализует те потребности, которые не может или боится реализовать реальная сущность человека.

Так, например, жена в интернете принимает совершенно диссонирующий с ней образ, и от лица этой личности начинает писать для форума садистические рассказы, в которых постоянно наказывает своего мужа. При этом, муж знает о странном увлечении супруги, даже, возможно, стыдится, испытывает чувство вины и много чего ещё... Таким способом жена проявляет свою агрессию в отношении мужа и манипулирует им, но не явно, а косвенно.

Другой пример садистической пассивной агрессии, когда воспитатель или родитель не может открыто накричать на ребёнка или наказать его, но зато упивается тем, что ребёнок сидит на сквозняке, не реагирует на его плач, не кормит и т.д.

Любые проявления пассивной агрессии - это следствие нарушенной коммуникации, когда люди либо не хотят слышать и слушать друг друга, предпочитая «худой» мир «доброй» ссоре, а, проще говоря, всё время убегают от решения конфликта, так и когда один человек зависим от другого эмоционально или материально, и замалчивает, "глотает" своё недовольство из страха потерять объект любви.

Наличие пассивного агрессора в семье не означает, что он прав в этой ситуации, а другой нет. Просто вследствие некой ситуации или череды таких ситуаций, образовался устойчивый конфликт, и люди не идут навстречу друг другу, чтобы его разрешить. Поэтому конфликт принимает такие странные формы.опубликовано econet.ru